'Bolha dos NFTs estourou', diz estudo após queda de 90% nas negociações

Os tokens não-fungíveis, espécie de criptomoedas conhecidas pela sigla NFT, ganharam popularidade no último ano e criaram um mercado multimilionário em blockchain. Mas, segundo um estudo publicado pelo site Protos, as vendas desse tipo de ativo estão despencando, assim como os seus valores. "A bolha estourou e temos gráficos para provar", dizem os autores do levantamento.

O relatório mostra que, apesar do setor ter negociado 102 milhões de dólares (520 milhões de reais) em um único dia de maio, a última semana inteira registrou "apenas" 19 milhões de dólares (97 milhões de reais) em vendas. Na semana que registrou o recorde de vendas, o total foi de 170 milhões de dólares (865 milhões de reais), o que significa que o setor teve uma queda 90% nas vendas e apenas alguns poucos projetos continuam movimentados.

Plataformas como Cryptopunks e Hashmasks são, segundo a Protos, dos poucos que ainda sustentam as suas vendas - a primeira registrou quase 5 milhões de dólares em negociações, em 79 vendas, na semana analisada. Outras marcas citadas como ainda ativas são a Sorare, de colecionáveis de futebol, que movimentou 2,4 milhões de dólares em 10 mil negociações na semana, e a Meebit, que vendeu 5 NFTs por pelo menos um milhão de dólares recentemente.

Apesar de alguns dados positivos, a estudo mostra que o número de carteiras de NFTs ativas diariamente despencou de mais de 12 mil para apenas 3.900 nos últimos dias.

Na pesquisa, os autores mostram como o mercado de NFTs colecionáveis, em especial ligados ao esporte, ainda conseguem movimentar cifras milionárias, mas que o mercado de NFTs de arte e outros que não possuem coleção ou plataforma temática própria, caíram a níveis bastante baixos desde os recordes do início do mês passado.

"Considerando tudo isso, os dados sugerem que a bolha dos NFTs durou apenas quatro meses - e estourou no início de maio", afirmam os autores do estudo.

Mesmo diante do cenário de queda no volume e no valor das negociações, o mercado de NFTs parece ainda movimentado, com plataformas como o NBA Top Shot ultrapassando a marca de 500 mil usuários ativos e o Comite Olímpico Internacional anunciando uma coleção de "pins" digitais colecionáveis licenciados, com a temática das olimpíadas.