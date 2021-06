Bitwise é avaliada em R$ 2,5 bi em captação com gigantes de Wall Street

A gestora de criptoativos norte-americana Bitwise, que tem mais de 1 bilhão de dólares em ativos sob sua gestão, anunciou a captação de 70 milhões de dólares (350 milhões de reais) em uma rodada de investimentos de série B, liderada pela Electric Capital e por Elad Gil, que já já investiu em empresas como Gusto e Coinbase, além de outros grandes nomes do mercado financeiro "tradicional".

Também aparecem na lista de investidores nome como o do bilionário Stanley Druckenmiller, que recentemente fez diversos elogios ao bitcoin; o fundador da KKR, Henry Kravis; o fundador da Third Point, Daniel Loeb; o CEO da Bridgewater, David McCormick; o ex-diretor do Fed, Kevin Warsh; o executivo do Facebook, Nadeem Medghji; entre outros.

Na rodada de investimentos divulgada nesta terça-feira, 15, a companhia foi avaliada em 500 milhões de dólares, ou cerca de 2,5 bilhões de reais. "Estamos empolgados em investir na Bitwise, que construiu um time de alto nível, construiu produtos profissionais e está fazendo as coisas certas para desenvolver uma instituição duradoura e líder no crescente mercado de criptoativos", disse Loeb.

“Daqui a cinco anos, enquanto alguns investidores ainda estarão negociando portfólios de criptoativos por conta própria, muitos investidores de longo prazo vão querer contar com os mesmos consultores financeiros, processos e corretoras que usam para todas as outras classes de ativos”, disse o CEO da Bitwise, Hunter Horsley, em comunicado. “A Bitwise está focada em equipar os profissionais de investimento com os produtos, educação e relacionamentos de que precisam para administrar os investimentos em criptoativos e blockchain em nome de seus clientes e parceiros a longo prazo. Esta nova rodada de investimento ajudará a aumentar substancialmente nossa organização, expandir nossas ofertas e cimentar nossa posição como o principal parceiro para investidores profissionais no mercado de criptoativos”.

O aporte milionário é mais uma marca relevante na história da Bitwise, que no final do último trimestre chegou a 1,2 bilhão de dólares 6 bilhões de reais) em ativos sob sua gestão, valor 20 vezes maior do que há um ano. A empresa já tem mais 200 empresas de consultoria financeira utilizando seus produtos, que inclui desde fundos de índice e fundos de investimento.