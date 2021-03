Avaliada em US$ 3 bilhões, BlockFi recebe aporte de fundo que investiu no Nubank

A BlockFi, uma das principais empresas de serviços financeiros com criptoativos do mundo, anunciou o aporte de 350 milhões de dólares em uma rodada de investimentos Série D que avaliou a companhia em 3 bilhões de dólares. O investimento milionário foi liderado por Bain Capital Ventures, Pomp Investments, Tiger Global, e parceiros do DST Global, fundo que já investiu em empresas como Rappi e Nubank.

“Menos de seis meses deopis da conclusão da nossa Série C, o bitcoin e outros ativos digitais assumiram um papel central em muitos portfólios de investidores e em mercados financeiros mais amplos", afirmou Zac Prince, CEO e cofundador da BlockFi. "Os ativos digitais continuarão a democratizar as finanças, servir como proteção contra a inflação e a política monetária expansionista e a promover inovação em tecnologia financeira e acessibilidade a serviços financeiros", completou.

A avaliação da BlockFi em 3 bilhões de dólares indica um crescimento expressivo da companhia nos últimos meses. Em agosto de 2020, quando realizou sua rodada de Série C, a empresa foi avaliada 450 milhões de dólares, indicando que a BlockFi cresceu 600% desde então — o crescimento supera inclusive o aumento de preço do bitcoin, que era cotado a 11 mil dólares em agosto de 2020 e atualmente é negociado perto de 56.500 dólares.

A valorização, entretanto, se justifica pelos números da companhia. No final de 2019, a empresa tinha cerca de 10 mil usuários, número que subiu para 265 mil atualmente. A BlockFi tem mais de 15 bilhões de dólares em ativos — em março do ano passado, era apenas 1 bilhão. As receitas também passaram de 1,5 milhão de dólares mensais em 2019 para mais de 50 milhões atualmente.

Fundada em 2017 por Zac Prince e Flori Marquez, nos Estados Unidos, a BlockFi oferece serviços financeiros com criptoativos para investidores institucionais e de varejo, como poupança, negociação de ativos de digitais, empréstimos, cartão de crédito Visa com cashback em cripto, entre outros produtos. Considerando todas as rodadas de investimento já realizadas, a BlockFi captou um total de 450 milhões de dólares com investidores.

