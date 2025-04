'Dinheiro fácil': Autor de Pai Rico, Pai Pobre revela como 'enriquecer' com bitcoin

Robert Kiyosaki, autor do best-seller de finanças pessoais “Pai Rico, Pai Pobre”, foi recentemente às redes sociais recomendar o investimento em bitcoin e outros dois ativos. Segundo ele, estamos perto de um grande colapso econômico mundial que, apesar de parecer negativo, pode oferecer oportunidades de enriquecimento.

Em sua conta oficial no X, Kiyosaki defendeu que o investimento em ouro, prata e principalmente em bitcoin, pode ser “o dinheiro mais fácil que você já fez”. O especialista prevê uma forte valorização desses ativos diante de um cenário de crise econômica.

No momento, o bitcoin é cotado em aproximadamente US$ 90 mil, mas pode chegar a US$ 1 milhão até 2035, de acordo com Kiyosaki. Dessa forma, para enriquecer com o investimento na criptomoeda, seria necessário “meio bitcoin”, o equivalente a US$ 45 mil, ou R$ 250 mil na cotação atual do dólar.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.

I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned…

