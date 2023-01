Digitalização do mercado financeiro: como usar a tokenização de investimentos a seu favor

*Por Cássio Krupinsk, CEO da BlockBR

A tokenização é mais uma evolução da digitalização de dados. Para além das operações com bitcoin e outras criptomoedas, os negócios baseados em tecnologia blockchain têm ganhado corpo no Brasil e no mundo. A tokenização de ativos financeiros e não financeiros avança com iniciativas e oportunidades em diversos segmentos, como no ramo imobiliário e de consórcios, até mesmo na produção artística por meio dos tokens não fungíveis (NFTs).

O token é um registro digital feito em uma rede blockchain, uma espécie de banco de dados criptografado, descentralizado e distribuído, que pode ser verificado publicamente, mas não pode ser alterado sem que haja um novo registro. O modelo garante mais segurança e se consagra como uma alternativa para investimentos com menores riscos.

O que antes era considerado muito exclusivo, atualmente já pode fazer parte da carteira de qualquer investidor que queira aplicar seu dinheiro em ativos digitais. Inclusive, as pessoas podem ter acesso a um valor muito em conta. A solução ainda contribui para a democratização da educação financeira. Hoje, é possível investir com R$ 100 em um token sobre um fluxo de pagamento de uma grande empresa, por exemplo.

Com esse acesso mais barato, os brasileiros aumentam suas operações e garantem bom resultado no futuro, já que esses retornos não têm riscos, ou o chamado soluço de mercado, como acontece com as criptomoedas.

A dica é usar a tokenização a seu favor, aproveitando as opções que o setor oferece e a crescente valorização do modelo que chegou para eliminar a necessidade de intermediários e oferecer mais acessibilidade aos investidores e a todos os tipos de investimentos. Independentemente do segmento a apostar, o token é uma opção inovadora para ganhar dinheiro com foco em projetos futuros.

A tokenização da antecipação de recebíveis, por exemplo, é uma alternativa de investimento de baixo risco e com remunerações predefinidas que podem fazer grande diferença no seu caminho devido à diversificação da carteira.

Diversas pessoas ainda não entendem que o funcionamento dos tokens varia de acordo com o ativo que é tokenizado. Sempre é possível encontrar uma opção que se encaixa em seu perfil de investidor, seja conservador, moderado ou agressivo. Disruptiva, como é, a tecnologia vem mudando o modo de enxergar muitos mercados, dando a possibilidade de inovar em diversos projetos.

Em um segmento em que a segurança e a rapidez são essenciais, a tokenização atende a uma demanda crescente. Sem dúvidas, a solução está se juntando a outras grandes inovações do século 21, como o internet banking, as criptomoedas, os stablecoins e outras tecnologias que transformaram completamente a maneira como as pessoas lidam com dinheiro.

A tokenização tem mudado a forma de observar o mercado financeiro e isso já está transformando para sempre a maneira de investir nos mais diferentes ativos. Além disso, a democratização do acesso, dadas as vantagens do modelo, é outra grande mudança que veremos intensamente nos próximos anos. Quem aproveitar esse momento de amadurecimento e utilizar a tokenização de investimentos a seu favor, com certeza vai sair na frente.

