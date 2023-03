Diferente do Brasil, BC inglês não possui tecnologia para emitir moeda digital

De acordo com um vice-governador, o Reino Unido ainda não está pronto para emitir uma moeda digital de banco central (CBDC), pois o Banco da Inglaterra (BoE) não possui experiência suficiente.

Há mais de 50% de chance de que o banco central do Reino Unido emita uma CBDC, mas o regulador ainda não possui as habilidades técnicas para emitir uma moeda digital, declarou o vice-governador do BoE, Jon Cunliffe, na audiência do comitê do tesouro em 28 de fevereiro.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Cunliffe disse que o BoE espera obter o conhecimento necessário para avançar com o desenvolvimento da CBDC na próxima fase, com o banco central planejando testar uma potencial libra digital com parceiros do setor privado.

“Mas, para passar para a próxima etapa, que seria construir um protótipo funcional, testar em um ambiente simulado e, em seguida, testar em um ambiente ao vivo e depois na implementação. Esta próxima fase visa nos colocar em condições de fazer isso”, afirmou o vice-governador.

Cunliffe enfatizou que o design e a estrutura de uma libra digital em potencial variam muito, dependendo da motivação da CBDC. A motivação básica do BoE aqui provavelmente seria fornecer dinheiro digital, ou o equivalente digital das notas do BoE, para “fins gerais de pagamento”, disse ele, acrescentando:

“Não queríamos um sistema em que houvesse duas formas de circulação do dinheiro do Banco da Inglaterra, remunerado e não remunerado. Além disso, não queríamos um sistema em que produzíssemos algo que tivesse as características de um produto de poupança.”

O vice-governador também destacou algumas funções e benefícios potenciais da CBDC atualmente não presentes no sistema financeiro existente.

Comparando uma libra digital em potencial com a loja de aplicativos para iPhone da Apple, Cunliffe disse que uma CBDC trata de “abrir uma nova fronteira para as pessoas melhorarem os pagamentos e a maneira como o dinheiro é usado”. Ele mencionou os micropagamentos como um grande caso de uso potencial para uma libra digital, afirmando:

“Será muito, muito mais fácil para você fazer pagamentos muito, muito pequenos. Portanto, se você quisesse ler um artigo em um jornal, não precisaria assinar o jornal. Você poderia pagar pequenas frações para fazer isso.”

A notícia chega em meio ao crescente envolvimento do governo do Reino Unido no desenvolvimento da CBDC, com o Tesouro abrindo uma posição para liderar o desenvolvimento de uma libra digital em janeiro de 2023.

Anteriormente, o governador do BoE, Andrew Bailey, teria expressado dúvidas sobre a necessidade de uma CBDC no curto prazo, enquanto os ministros das finanças europeus mais uma vez mostraram apoio a uma versão de varejo do euro digital. No Brasil, o Real Digital já está em estado avançado de desenvolvimento e deve ser lançado até 2024. A fase de testes já começa em março de 2022.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok