Diferente do bitcoin, valor do ether vem de seu ecossistema, diz fundador

Em uma recente entrevista no podcast The Stakeborg Talks, o cofundador da Ethereum Vitalik Buterin falou abertamente sobre uma ampla gama de questões, incluindo sua atração inicial pela matemática e resolução de problemas, o potencial de organizações autônomas descentralizadas, ou DAOs, sua perspectiva sobre a comunidade do bitcoin e o mundo dos tokens não-fungíveis, ou NFTs.

Respondendo a uma pergunta sobre sua preferência sobre o nome da sua profissão, Buterin - um modesto empresário com uma paixão animada por sua profissão - referiu-se a si mesmo como um filósofo da tecnologia e, como tal, talvez, tenha cunhado o termo.

Parafraseando a infame citação sobre guerra e conhecimento do historiador ateniense Tucídides, Buterin traçou perspectivas sobre a dicotomia mutante entre o dogma do avanço contínuo da indústria de tecnologia e o espaço abstrato criado para líderes pensantes em filosofia.

Quando questionado se veremos o ether ultrapassando o bitcoin não apenas no preço, mas também como um ativo de reserva de valor, ele simplesmente respondeu que "Poderia ser", antes de expandir seu ponto de vista:

“Acho que a grande diferença entre o Ethereum e o Bitcoin é que o Bitcoin é uma plataforma onde o valor do ecossistema vem do valor da moeda, mas no Ethereum o valor da moeda vem do valor do ecossistema.”

A tão aguardada atualização "London" da Ethereum em meados de agosto está aprimorando o sistema de pagamento de transações da rede, principalmente com taxas de transação e receita de mineração. Citando isso, Buterin continuou:

“Especialmente após o EIP 1559, quando você tem as taxas queimadas, isso se torna verdade em um sentido econômico mais direto.”

Em setembro, Buterin foi destaque na edição inaugural das 100 pessoas mais influentes da Time Magazine para 2021 por seu papel integral no crescimento da rede Ethereum para uma capitalização de mercado superior a US$ 400 bilhões. Outros reconhecimentos foram concedidos aos líderes no espaço DeFi e NFT.

Falando sobre o surgimento de organizações autônomas descentralizadas (DAOs) e, especificamente, do desenvolvimento de modelos como votação quadrática e financiamento, Buterin delineou os experimentos de bens públicos retroativos Gitcoin DAO e Optimism como exemplos de projetos que estão se destacando.

Quando questionado se a DAO se tornará o próximo setor a surgir dentro do ecossistema de criptomoedas após os sucessos das finanças descentralizadas e tokens não-fungíveis, Buterin expressou:

“Acho que os DAOs definitivamente serão mais importantes ao longo do tempo... Em termos do que ainda está faltando no espaço da DAO, não acho que haja uma grande coisa, mas mais um monte de pequenas coisas. Quando será a primeira vez que uma DAO decidirá fazer uma mudança de estratégia ou quando duas DAOs decidirão se fundir? Trata-se da capacidade de tomar grandes decisões e não apenas continuar gradativamente no mesmo caminho, é algo que acho que veremos em breve.”

E, finalmente, comentando sobre o rápido surgimento do espaço NFT, Buterin compartilhou alguns insights sobre o novo grupo demográfico atraído pelo ativo:

“Eu acho que os NFTs têm sido interessantes do ponto de vista cultural porque eles trazem pessoas para Ethereum que têm uma mentalidade completamente diferente da DeFi e pessoas da criptosfera, por exemplo.”

