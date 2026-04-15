Deutsche Börse investe US$ 200 milhões na Payward, controladora da Kraken

A Deutsche Börse informou na terça-feira, 14, que investirá US$ 200 milhões na Payward, empresa controladora da exchange de criptomoedas Kraken, aprofundando a parceria entre as duas empresas à medida que a operadora de bolsa alemã amplia sua atuação em ativos digitais.

O investimento, sujeito à aprovação regulatória e com conclusão prevista para o segundo trimestre, dará à Deutsche Börse uma participação totalmente diluída de 1,5% na Kraken por meio da compra de ações no mercado secundário.

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O investimento é mais um sinal do crescente interesse de instituições financeiras tradicionais no setor de criptomoedas. O acordo faz parte dos planos da operadora de bolsa com sede em Frankfurt de oferecer acesso a uma gama mais ampla de valores mobiliários baseados em blockchain e produtos de investimento tokenizados, além de reforçar a parceria já existente com a Kraken.

Em 4 de dezembro de 2025, a Deutsche Börse firmou uma parceria estratégica com a Kraken para melhorar o acesso institucional a produtos de investimento em criptomoedas regulamentados, como negociação à vista, mercados tokenizados e derivativos, incluindo a integração dos xStocks, apoiados pela Kraken, à sua infraestrutura de ativos digitais, a 360X.

A Deutsche Börse afirmou que a colaboração tem como objetivo desenvolver novos produtos nas áreas de negociação, custódia, liquidação, gestão de garantias e ativos tokenizados. Um porta-voz da Kraken disse ao Cointelegraph que o acordo foi baseado em uma transação secundária envolvendo ações existentes e que contribui para o objetivo das duas empresas de aproximar cripto e as finanças tradicionais como uma “infraestrutura única e coesa para clientes institucionais”, em vez de sistemas paralelos.

A Kraken informou em 19 de novembro de 2025 que havia submetido confidencialmente um pedido preliminar de registro à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para uma possível oferta pública inicial, um dia após anunciar uma rodada de captação de US$ 800 milhões que avaliou a empresa em US$ 20 bilhões.

A Kraken é uma das maiores exchanges de criptomoedas em volume diário de negociação, segundo dados do CoinMarketCap.

Instituições tradicionais ampliam presença em cripto

O movimento ocorre enquanto outros grandes operadores de mercado financeiro aumentam sua exposição ao setor de criptomoedas.

Em 9 de março, a Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores por capitalização de mercado, firmou parceria com a Kraken e sua subsidiária de infraestrutura, Backed, para desenvolver um gateway de transformação de ações, baseado na proposta de tokenização apresentada pela Nasdaq aos reguladores de valores mobiliários dos Estados Unidos em setembro de 2025.

Uma semana antes, a Intercontinental Exchange investiu na exchange de criptomoedas OKX para levar ações tokenizadas listadas na NYSE à plataforma a partir do segundo trimestre de 2026.

Em janeiro, o CME Group, a maior bolsa de derivativos por volume, anunciou planos de lançar contratos futuros de criptomoedas vinculados a Cardano (ADA), Chainlink (LINK) e Stellar (XLM). Em 6 de abril, o CME anunciou planos de adicionar contratos futuros de Avalanche (AVAX) e Sui (SUI) a partir de 4 de maio, sujeitos à aprovação regulatória.

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