'Desesperadas': criador da dogecoin critica moeda da Bored Ape Yacht Club

O cofundador do dogecoin, Billy Markus, criticou de forma contundente o lançamento do ApeCoin por criar comunidades "tóxicas" e "desesperadas", que "prejudicam o espaço NFT", em uma postagem publicada no Twitter na última quinta-feira, 17. A manifestação ocorreu antes do airdrop e do início das negociações no mercado à vista do novo token do ecossistema Bored Ape Yacht Club.

Apenas quatro dias após o lançamento do APE, as palavras de Markus soam proféticas em retrospecto, visto que ele antecipou tanto o "hype" que se seguiu ao lançamento quanto ao "crash" verificado logo em seguida, "como acontece com todo token."

sorry, i am not a fan of apecoin, mostly because i think it hurts the NFT space to bring in tokens, as token communities are generally hyper toxic and desperate as tokens do the hype and crash thing like every token does, often people start to get pretty obnoxious about it all — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) March 18, 2022

Desculpe, eu não sou fã da ApeCoin, principalmente porque acho que lançar tokens prejudica o espaço NFT, pois as comunidades de tokens geralmente se tornam hipertóxicas e desesperadas

à medida que esses tokens alimentam o hype e o crash, como todos os tokens, muitas vezes as pessoas começam a ficar bastante detestáveis com tudo isso

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k)

O token mais bombado de 2022 foi lançado na última sexta-feira, 18, pela Yuga Labs, a empresa responsável pela popular coleção de NFTs Bored Ape Yacht Club (BAYC). Os proprietários de tokens não fungíveis das coleções BAYC e do spin-off Mutant Ape Yacht Club (MAYC) receberam quantias generosas da ApeCoin. O novo criptoativo também foi disponibilizado para negociação nas principais exchanges de criptomoedas do mercado.

Visionário? Sortudo? O usuário @dingalingts, que comprou centenas de #NFTs da @BoredApeYC e outras coleções da @yugalabs em estágio inicial, lucrou US$56 MILHÕES com a distribuição da @apecoin 🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/1Vhx93osC6 — Future of Money (@futofmoney) March 18, 2022

A maioria dos seguidores de Markus concordou com sua observação, reafirmando a suposta inutilidade do ApeCoin sugerida pelo criador do DOGE, e alimentando uma nova rivalidade entre "cachorros" e "macacos" no espaço cripto.

Conforme noticiou o Cointelegraph Brasil recentemente, apesar de todo o hype que se forma em torno de criptomoedas lançadas através de airdrops, justamente como mencionou Markus, o preço dos tokens não costuma se sustentar no longo prazo.

Até hoje, considerando-se os dez maiores airdrops realizados na rede Ethereum, a melhor estratégia para os investidores tem sido se desfazer das moedas uma semana após recebê-las.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok