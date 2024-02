‘Desconto’ de 99,4% no bitcoin: brasileiro comete erro e vende cripto por apenas US$ 282

Na última sexta-feira, 9, um investidor brasileiro amargou a perda de mais de R$ 400 mil ao vender seu bitcoin por uma “pechincha” por engano. A negociação, realizada na corretora NovaDAX na tarde do último dia 9 foi causada por uma falta de atenção do investidor, ainda anônimo.

O investidor não teria percebido que o par BTC/USDT tinha pouca liquidez na corretora e, ao vender 1,7 BTC, ele acabou derrubando o preço do bitcoin de US$ 47.528 para apenas US$ 282.

Embora não seja possível afirmar qual porcentagem desse valor foi vendida por US$ 282, no dia anterior um pequeno volume de 0,1 bitcoin fez o preço do bitcoin cair para US$ 100 nos livros da NovaDax.

O erro gerou um prejuízo altíssimo para o investidor brasileiro. No momento, o bitcoin é cotado a cerca de US$ 52 mil. A quantia negociada de 1,7 bitcoin vale cerca de R$ 439 mil na cotação atual. No entanto, o investidor recebeu apenas R$ 1.400 pela criptomoeda.

O bitcoin não é negociado por US$ 282, o valor recebido pelo investidor em dólares, desde 2015. Especialistas do Standard Chartered projetam que a principal criptomoeda pode chegar a valer US$ 100 mil ainda este ano.

A corretora NovaDax, no entanto, funciona apenas como um intermediário entre duas partes e não deve ser responsabilizada pelo caso, o que torna ainda mais improvável que o investidor consiga recuperar seu dinheiro.

