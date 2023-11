Desafio de US$ 5 milhões da Solana tem brasileiros entre os vencedores na Holanda

Durante o Breakpoint, evento focado no ecossistema Solana e realizado entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, foram revelados os vencedores do Hackathon Global Hyperdrive. O projeto brasileiro Firethree foi um dos premiados, ficando em quarto lugar na categoria “Infraestrutura”.

A equipe por trás do Firethree foi composta pelos brasileiros Daniel Cardoso, da Nova Labs; Davi Cardoso, da Beyond; Neto Monte, da Slide Labs; e Victor Souza, da Eye Candy PT.

O Firethree é um modelo para criar aplicações descentralizadas rapidamente sobre a blockchain Solana. Para isso, foram utilizadas a infraestrutura descentralizada para armazenagem de dados, chamada Shadow Drive, e um modelo de contrato inteligente multiassinatura.

Dentre as características marcantes da infraestrutura apresentada pelo Firethree está a possibilidade de login utilizando uma conta Google. Além da premiação geral da categoria Infraestrutura, o projeto também foi um dos vencedores do prêmio exclusivo para participantes do Brasil.

Essa foi a primeira vez em que um hackathon da Solana ofereceu prêmios exclusivos para brasileiros. De acordo com o anúncio, o intuito é reconhecer a importância do país para a expansão do ecossistema Solana.

“A Fundação Solana está investindo na América Latina e o Brasil é um ponto importantíssimo desse movimento. Parabenizamos todos os vencedores, em especial, aos brasileiros que colocaram o Brasil no mapa da Solana”, comenta Diego Dias, Head of Latam da Fundação Solana e responsável pela Superteam DAO na região.

O Superteam é a organização autônoma descentralizada (DAO, na sigla em inglês) responsável pela expansão internacional da Solana, que já está em oito países e tem Brasil, Argentina e Colômbia como próximos destinos.

Além do Firethree, o MedeLeite foi outro projeto brasileiro que garantiu sua premiação. Trata-se de uma solução que combina medidores de leite de alta precisão com uma plataforma de gestão inteligente, cuja produção e rastreabilidade animal se baseia em blockchain.

O Kyōdō Protocol é o terceiro projeto brasileiro que conquistou um prêmio durante o Hyperdrive. Ele facilita conexões entre profissionais, comunidades e empresas através de uma solução descentralizada e orientada por blockchain. O protocolo fornece um sistema de pagamentos com credenciais verificáveis e prova de currículo usando Provas de Conhecimento Zero (ZKP, na sigla em inglês), para aumentar a privacidade.

Como funcionou o desafio

O Hyperdrive também distribuiu incentivos para projetos voltados à criação de iniciativas educacionais. SolPal, Learn-to-Earn by MELK DAO e MEGA DAO foram selecionados para receber esses incentivos, permitindo o aprimoramento e expansão dos três projetos.

O anúncio também deu destaque a outros projetos, dentre eles: Solana ArtPulse, "IDENTIDADE" Physical Exhibition on Brasil e NFTrans State. Os três serão convidados a colaborar com o Superteam Brasil para organizar eventos artísticos em 2024.

A Fundação Solana é conhecida por realizar hackathons que fomentam o surgimento de novos projetos. Até hoje, mais de 3 mil projetos criados sobre a blockchain Solana já surgiram através desses eventos, que já contaram com mais de 30 mil participantes em sete diferentes edições. Ao todo, foram investidos US$ 600 milhões nos vencedores.