Derivativos cripto: participe do mercado que movimenta US$ 120 bi ao dia

Você sabia que, dentro do mercado cripto, existe um setor que movimenta muito mais dinheiro do que a compra e venda de criptomoedas, super fácil de operar e que pode oferecer lucros muito maiores e mais rápidos para os investidores, inclusive quando o mercado está em queda? É isso mesmo: trata-se do mercado de derivativos, mais especificamente o de contratos futuros.

Enquanto o mercado à vista ("spot"), aquele em que as pessoas compram e vendem criptomoedas e as deixam guardadas em suas carteiras, movimenta cerca de 30 bilhões de dólares por dia nas cinco maiores corretoras do mundo, o mercado de futuros de criptomoedas movimenta quase o dobro: 115 bilhões de dólares por dia, segundo o site CoinGecko.

Com um volume de dinheiro tão grande circulando nesse mercado, é claro que as oportunidades também são muito maiores.

Mas além de uma liquidez maior, o mercado de futuros de criptomoedas tem outras vantagens. Uma das mais importantes é o fato de poder ganhar muito dinheiro até quando o preço dos ativos está em baixa. Isso porque neste mercado é possível investir não só na valorização dos ativos, mas também na queda, e lucrar se os preços forem para o mesmo lado que o investidor escolheu.

Outra vantagem que pode fazer com que os lucros no mercado de contratos futuros sejam muito maiores e mais rápidos é o fato de poder operar alavancado, ou seja, com uma posição muito maior do que o seu saldo permitiria. É uma espécie de empréstimo, no qual a corretora cobre a diferença para você investir com mais do que possui. Obviamente, operar alavancado pode aumentar o seu prejuízo também. Então é muito importante entender esses riscos, saber gerir o risco e saber exatamente o que está fazendo quando se opera alavancado.

E é justamente para você saber o que fazer e aproveitar todas as vantagens do mercado de derivativos de cripto e lucrar com uma boa gestão de risco, que dois dos maiores especialistas neste assunto do Brasil prepararam uma série de quatro aulas, ao vivo e totalmente gratuitas.

O head de Digital Assets do BTG Pactual, André Portilho, junto com o fundador e CEO do grupo LAATUS, Jefferson Laatus, que acumulam décadas de experiência como traders profissionais, vão passar dicas valiosas para quem quer aproveitar as oportunidades deste setor ainda pouco explorado do mercado cripto.

Pioneiros desse tipo de investimento no Brasil, os dois têm conteúdo inédito no país e vão ajudar a entender como funciona este mercado, como operar, como funciona a alavancagem, como se aproveitar da volatilidade das criptomoedas para lucrar, entre várias outras informações relevantes.

