Depósitos na Ethereum superam saques pela primeira vez desde atualização

O blockchain Ethereum passou por uma atualização bem-sucedida em 12 de abril. A atualização Shanghai permitiu que os validadores sacassem o ether, a criptomoeda nativa da rede, mantido em staking na Beacon Chain após três anos. Depois de registrar saques de mais de 1 milhão de ether nos dias que se seguiram à atualização, a quantidade de ether depositado agora ultrapassou a quantidade de saques pela primeira vez desde a implementação do hard fork.

Dados da empresa de análise on-chain Nansen sugerem que mais ether está sendo depositado do que retirado da rede. Em 17 de abril, pela primeira vez o volume de depósitos somou 124.000 ETH – número equivalente a quase o dobro do volume total de saques de 64.800 ETH. Nas últimas 24 horas, a quantidade de ether depositados somou 94.968 contra 27.076 em saques. A primeira rodada processou principalmente retiradas parciais da Lido e de antigos validadores. Demora-se aproximadamente três dias para entrar na fila de saques.

A atualização Shanghai foi um evento decisivo para o blockchain Ethereum, já que o desbloqueio de milhões em ether representava um alto risco de pressão vendedora maciça. No entanto, a maioria dos validadores está novamente fazendo staking do ether desbloqueado. A exchange de criptomoedas Binance abrirá os saques para os seus clientes em 19 de abril.

Do total de 1 milhão de unidades de ether sacados, três endereços depositaram novamente um total de 19.844 ETH. Três endereços transferiram 71.444 ETH para diferentes exchanges centralizadas (CEXs) após os saques. Outras baleias fizeram o mesmo, com algumas transferindo suas participações para endereços de staking da Huobi e outras CEXs, de acordo com dados compartilhados pela Lookonchain.

A maioria dos saques antecipados são recompensas de staking, e alguns validadores, como a exchange de criptomoedas Kraken, tiveram que sacar seus fundos para cumprir uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Atualmente, 22.231 validadores se inscreveram para efetuar o saque completo de um total de 574.624, enquanto, ao todo, 910.930 ETH dos 18,6 milhões de ether bloqueados em staking estão programados para serem sacados em breve.

Outra razão importante para a desaceleração dos saques pode ser o preço do ether no mercado à vista no momento, já que o preço médio do ether mantido em staking é de cerca de US$ 2.137.

