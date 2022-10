Depois de 'The Merge', ethereum ainda pode subir 2.000%? Conheça as próximas 4 atualizações da rede

Chamada de "The Merge" ou "A Fusão" em português, uma atualização importante da Ethereum foi implementada com sucesso em 15 de setembro. Amplamente noticiada em todo o mundo, a atualização alterou o mecanismo de consenso do blockchain Ethereum, que era baseado em prova de trabalho (PoW), tal qual e passou a ser prova de participação (PoS).

Com isso, a Ethereum passou a ser considerado um blockchain mais 'verde' por conta da diminuição no uso de energia para a validação das transações. Estima-se que a redução de energia seja de 99,95%, como mostra uma pesquisa conduzida pela Crypto.com.

A pesquisa também revela que o The Merge reduziu bastante a emissão de ether. Deste modo a Crypto.com aponta que antes do The Merge, aproximadamente 13.000 ETH eram emitidos diariamente para recompensar os mineradores. Porém agora 1.600 ETH são emitidos para recompensas de staking.

Porém com o sistema de burn criado antes da The Merge, as emissões de novoas unidades de ether são praticamente nulas tendo em vista que a taxa de queima está praticamente equiparada com a a taxa de geração de novas moedas.

"Portanto, após o The Merge, o total de novas emissões de ether diminuirá cerca de 90%. O mecanismo de queima introduzido pelo EIP-1559 queimaria pelo menos 1.600 ETH diariamente, assumindo um preço médio de Gas de pelo menos 16 gwei . Isso resultaria efetivamente em inflação líquida de ether zero ou menos (ou seja, ether deflacionário) após o The Merge", aponta a análise.

Futuro do Ethereum

Além disso a pesquisa da Crypto.com destaca que antes da ativação do The Merge, houve algumas preocupações sobre se as soluções de camada 2 ainda seriam relevantes após o vento.

"Uma vez que foi esclarecido pela Ethereum Foundation que o The Merge não reduziria as taxas de Gas do Ethereum, as soluções de camada 2 ainda podem continuar a desempenhar um papel importante por causa de suas taxas de Gas mais baixas", afirma.

Porém embora a implementação tenha marcado a história do Ethereum ela é parte de um processo maior de atualizações que envovolve outras implementações. O próprio Vitalik Buterin, criador da Ethereum, disse que a rede está apenas 55% completa agora que a The Merge foi ativada.

Portanto, segundo o roteiro da Ethereum Foundations, após a The Merge, a Ethereum ainda passará por atualizações, como Surge, Verge, Purge e Splurge. Essas atualizações devem acontecer em paralelo, de acordo com Vitalik.

Isso levou vários analistas a dizer que o boom do Ethereum ainda está por vir e que a The Merge foi apenas a primeira rota do ether rumo a uma nova marca histórica de valor.

Surge, Verge, Purge e Splurge

Andrew Ho e William Wu, ambos analistas de pesquisa sênior da Crypto.com explicaram o que são as atualizações que vem pela frente no Ethereum.

O Surge refere-se ao sharding, que divide um banco de dados horizontalmente para distribuir a carga. A fragmentação ajudará a Ethereum a escalar, mantendo a descentralização. Com o sharding, os validadores não precisam mais armazenar todo o banco de dados, o que ajuda a reduzir os custos de armazenamento, além de diminuir os requisitos de hardware.

The Verge é uma atualização técnica que propõe a transição de árvores Merkle para árvores Verkle . Seu objetivo é resolver o problema do blockchain Ethereum ficando maior em tamanho com o passar do tempo. Mudar para árvores Verkle exigirá apenas que os proponentes de bloco armazenem o estado e permitirão que todos os outros nós verifiquem os blocos sem estado. Isso ajudaria a manter a escalabilidade e a sustentabilidade do Ethereum.

Após a atualização do The Purge , nem todos os nós precisam armazenar permanentemente todos os blocos históricos. Os clientes podem parar de armazenar o histórico com mais de um ano . Isso ajudaria a reduzir os requisitos de hardware para nós, bem como a largura de banda da rede.

Por fim, The Splurge consiste em várias atualizações diversas que ajudam a simplificar o uso do Ethereum para usuários comuns. Também ajudará a verificar o desempenho da rede após a implementação das atualizações acima.

Depois de todas estas implementações, estima-se, segundo uma análise da Changelly que a Ethereum será negociado entre US$ 13.378 e US$ 15.994.

