Depois de Neymar, Carol Paiffer do Shark Tank Brasil investe em NFTs

A empresária Carol Paiffer, CEO da Atom S/A e investidora no programa Shark Tank Brasil, será mais uma celebridade a fazer parte do grupo de pessoas a investirem em obras NFT. Além dela, personalidades como Neymar e Justin Bieber também já garantiram a compra de algumas artes digitais, que vem se popularizando cada vez mais.

Como primeiro envolvimento no meio, Paiffer optou pelo projeto “Timeless”, do artista brasileiro Luca Benites, do qual já conta com 25 obras físicas.

“Devemos estar sempre atentas as novas tendências de mercado, e os NFTs com certeza ainda terão um grande crescimento entre artistas, marcas e público. Conheço o trabalho do Luca há um bom tempo, e quando descobri que ele iria lançar esse novo projeto digital, sabia que se tratava da hora certa para adentrar nesse universo”, completou Carol.

Carol destacou que vê uma possibilidade de expansão muito grande para as obras NFTs.

"Hoje, o digital se equipara ao mundo real na busca por experiências, portanto, há uma predisposição de sucesso duradouro para esse novo conceito de arte”, disse a empresária.

5 motivos para começar a investir em NFTs

Os porta-vozes da NFTFY separaram algumas razões para as quais investir em NFTs pode ser considerado um grande investimento.

1. De acordo com dados, no primeiro semestre de 2021 a indústria de NFTs movimentou mais de US$ 2,5 bilhões.

2. Diferença entre criptomoeda x NFT: as criptomoedas são cambiáveis pelo valor equivalente em dólares ou reais, já os NFTs são “não fungíveis”, ou seja, ele possui o valor e característica únicos.

3. Block o quê? Blockchain! As transações de NFTs são feitas por meio de uma tecnologia chamada blockchain, e é por meio dela que é possível rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informações pela internet.

4. Ainda falando sobre como comprar um NFT: é semelhante a uma loja. Você escolhe o item que deseja e paga por ele, a única diferença é a forma de pagamento. Por meio da tecnologia do Blockchain, as criptomoedas, como o bitcoin, por exemplo, podem circular.

5. Como medir o valor de um NFT? O valor é baseado na confiança da autenticidade, ou seja, o registro de um NFT é mais acessível, porém torna a tarefa de fraudar informações de compra e venda mais difícil.

