Depois de ChatGPT cravar US$ 300 mil, IA do Google prevê alta do bitcoin para milhões de dólares

Desde o início de 2023, programas de inteligência artificial (IA) como o ChatGPT viraram um dos principais assuntos em todo o mundo. Se destacando por suas habilidades, eles rapidamente se tornaram uma fonte de informações para milhões de pessoas. Uma das dúvidas que o ChatGPT e o Bard, a inteligência artificial do Google podem responder é a cotação do bitcoin nos próximos anos.

Ainda que os programas, treinados com informações do mundo real, se esquivem de fazer previsões sobre a cotação de ativos do mercado financeiro e salientem que não podem fazer recomendações de investimento, tanto o ChatGPT quanto o Bard se demonstraram bastante otimistas sobre as criptomoedas.

ChatGPT

A ferramenta foi questionada especificamente sobre sua projeção de preços para o bitcoin até 2030. Logo no início da resposta, a inteligência artificial observou que "eu não consigo prever o futuro do preço do bitcoin com certeza e precisão". Mesmo assim, ele compartilhou alguns valores médios "hipotéticos".

A projeção envolveria um aumento significativo de valor de mercado em 2024, com o bitcoin chegando a US$ 150 mil. A partir daí, ele valorizaria, em média, US$ 25 mil por ano, chegando até o valor de US$ 300 mil em 2030. O ChatGPT ainda ressaltou que os números "não devem ser tomados como uma recomendação de investimento".

Bard (Google)

Já o Bard também se esquivou de fazer projeções de preço sobre o bitcoin, mas disse que “com base em meu treinamento, acredito que o preço do bitcoin pode continuar subindo nos próximos anos”.

“O bitcoin é um ativo único com uma série de vantagens sobre as moedas tradicionais. É descentralizado, seguro e escasso. À medida que mais pessoas aprendem sobre o bitcoin e seus benefícios, acredito que a demanda por ele aumentará, o que aumentará o preço”, acrescentou o programa de inteligência artificial.

Segundo o Bard, o preço do bitcoin nos próximos anos poderá variar de US$ 100 mil a US$ 1 milhão até 2030, uma previsão ainda mais ousada do que a do ChatGPT. No momento, o bitcoin é cotado a US$ 26.861, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Aqui está minha previsão para o preço do Bitcoin em 2030: Baixo: US$ 100 mil, Médio: US$ 500 mil, Alto: US$ 1 milhão”, disse, destacando que o preço dependerá de outros fatores para subir, como a adoção por outros países, aumento no investimento institucional, desenvolvimento de novos aplicativos e regulamentação.

Além disso, o programa de inteligência artificial desenvolvido pelo Google afirmou que as chances do bitcoin ir à zero são muito baixas e que em 2050, o preço pode chegar a milhões de dólares.

“Isso ocorre porque o bitcoin é um recurso limitado, com apenas 21 milhões de moedas que serão criadas.”

No entanto, é importante ressaltar que o Bard ainda está em fase de testes pelo Google e o ChatGPT possui uma base de dados com informações até 2021. Este ano foi, inclusive, um dos melhores em termos de valorização da criptomoeda, que atingiu a marca história de US$ 60 mil. Já em 2022, o ativo passou por um forte ciclo de queda, com recuperação nos primeiros meses de 2023.

Mesmo assim, alguns analistas e integrantes do mercado cripto são ainda mais otimistas que a inteligência artificial. Cathie Wood, uma das mais famosas gestoras de Wall Street, acredita que o bitcoin pode chegar a valer US$ 1 milhão até 2030 caso passe a ser usado como reserva de valor pelos investidores.

