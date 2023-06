Depois de bater US$ 30 mil, bitcoin vai subir mais? Veja a opinião de analistas

Depois de semanas com uma forte lateralização, o bitcoin teve na última semana um movimento de valorização de cerca de 15%, não apenas superando a marca dos US$ 30 mil como também chegando ao maior valor já registrado para seu preço em 2023. Apesar de uma leve correção em sua cotação nesta semana, o ativo ainda caminha para encerrar junho com ganhos ⏤ o que parecia improvável há poucos dias ⏤ e ainda acumula alta de mais de 80% no ano.

Mas esse movimento vai continuar? Para especialistas entrevistados pela EXAME, é preciso ter algumas variáveis no radar cujos desdobramentos vão determinar os próximos movimentos da maior criptomoeda do mercado. Essas variáveis envolvem tanto aspectos macroeconômicos, que acabam influenciando o mercado financeiro como um todo, quanto aspectos específicos do mercado cripto.

Nesse sentido, é importante lembrar porque o bitcoin está subindo em 2023. A maior parte dessa alta está ligada à mudança de perspectivas sobre o ciclo de alta de juros dos Estados Unidos, interrompido em junho. No começo do ano, o mercado passou a projetar um ciclo mais suave, com os juros subindo menos, o que beneficiou diferentes classes de ativos.

O ativo também foi beneficiado pela falência de bancos regionais nos EUA, que não apenas reforçaram as previsões de um ciclo de juros mais leve no país como deram peso à tese de que a criptomoeda seria uma reserva de valor e alternativa segura para o mercado tradicional.

Já nas últimas semanas, o bitcoin conseguiu superar um período de lateralização e superou a casa dos US$ 30 mil. O movimento ocorreu devido ao otimismo dos investidores após diversos agentes importantes do mercado ⏤ como a BlackRock ⏤ anunciarem projetos envolvendo o bitcoin. A gestora, que tem mais de US$ 9 trilhões sob gestão, solicitou aos reguladores dos EUA uma autorização para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) que pode se tornar o primeiro do tipo no país, animando o mercado.

Preço do bitcoin vai subir?

Para Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset, "as perspectivas para o bitcoin são bem otimistas, impulsionadas pelo crescente interesse institucional no ativo e pela decisão da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) de não classificar o bitcoin como um valor mobiliário". Com isso, o ativo se deslocou dos temores envolvendo outras criptomoedas que entraram nessa classificação.

Ferreira avalia que o bitcoin "entrou em um novo processo de consolidação" que deve envolver oscilações entre os US$ 30 mil e US$ 31 mil. "Um rompimento desta faixa pode potencialmente impulsionar o preço para a região de US$ 33 mil e, posteriormente, até US$ 36 mil", comenta o analista. Ele explica que diversos acontecimentos podem levar a esse cenário, incluindo uma melhora do cenário macroeconômico global ou a aprovação do ETF solicitado pela BlackRock.

"No entanto, não há garantias de que haverá essa aprovação e, caso ela não aconteça, pode ocorrer uma frustração no mercado e desencadear uma correção. Uma piora do cenário macro também tende a influenciar a cotação do bitcoin, que, em caso de queda, pode visitar regiões de preço entre os US$ 28 mil e US$ 27 mil", pondera Ferreira.

Ao mesmo tempo, ele afirma que a principal força de preço da criptomoeda "tem vindo da sua contínua conquista de legitimação como um ativo relevante perante o mercado financeiro tradicional. Os acontecimentos recentes sugerem que ele está progressivamente ganhando esse reconhecimento e aceitação e isso pode trazer cada vez mais liquidez e valorização de preço em um prazo maior".

Já Fernando Pereira, gerente de conteúdo na Bitget, destaca que o mercado não parece estar preocupado com as sinalizações feitas pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre novas elevações na taxa de juro dos Estados Unidos até o fim do ano. "Enquanto a Nasdaq segue em forte tendência de alta, as criptomoedas parecem ter feito um novo fundo depois do movimento feito pela SEC no início do mês. É possível que essa demanda resulte em um bitcoin subindo até 8% nos próximos dias", comenta.

As perspectivas para o próximo mês também são positivas. Um estudo da empresa Matrixport mostrou que os investidores já se preparam para valorizações da criptomoeda em julho, já que o mês registra, historicamente, um desempenho positivo. O levantamento mostra um ganho médio de 11% e, considerando apenas os últimos três anos, as altas foram de, respectivamente, 27%, 20% e 24%.

