Demanda por ETFs de bitcoin é inferior à emissão de novos bitcoins; entenda os impactos

A demanda institucional por bitcoin caiu abaixo da quantidade minerada diariamente, levantando preocupações sobre a estabilidade de longo prazo do bitcoin, segundo um analista.

Dinâmica de oferta e demanda muda

Enquanto a produção de mineração de Bitcoin permanece relativamente constante, a demanda de compradores institucionais “caiu abaixo do suprimento diário minerado pela primeira vez em sete meses”, de acordo com Charles Edwards, chefe da Capriole Investments.

Edwards compartilhou um gráfico que mostra métricas-chave do Bitcoin acompanhando três atividades institucionais: BTC minerado (vermelho), compras institucionais via ETFs spot e produtos similares (verde-claro) e atividade corporativa de Digital Asset Treasuries (DAT) (laranja).

O total de bitcoin comprado por investidores institucionais é representado pela linha azul.

A análise mostra um declínio gradual na demanda por DATs e ETFs desde meados de agosto, com a demanda combinada caindo abaixo do suprimento diário de mineração em 3 de novembro. A última vez que essa demanda institucional ficou atrás da produção diária de bitcoin foi em março.

For the first time in 7 months, net institutional buying has DROPPED below daily mined supply. Not Good. pic.twitter.com/4cRnUWlybe — Charles Edwards (@caprioleio) November 3, 2025

Inicialmente, os influxos de ETFs à vista de bitcoin compensaram a menor pressão corporativa, sustentando a demanda institucional geral.

Contudo, a demanda via ETFs à vista também começou a encolher rapidamente após o crash de mercado de 11 de outubro. Desde então, esses produtos registraram US$ 1,67 bilhão em saídas líquidas.

Em 31 de outubro, os ETFs à vista de bitcoin tiveram uma saída líquida total diária de US$ 191 milhões, sem registro de entradas em nenhum dos 12 ETFs.

Isso indica que o apetite institucional por exposição ao bitcoin por meio de veículos tradicionais de mercado enfraqueceu após um período de compras agressivas no início do ano, que ajudaram a sustentar o preço do bitcoin.

Demonstrando preocupação, Edwards disse: “Não vou mentir, essa era a principal métrica que me mantinha otimista nos últimos meses enquanto todos os outros ativos superavam o bitcoin”, acrescentando: “Não é bom.”

