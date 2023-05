Deloitte vai usar blockchain para aumentar eficiência e segurança de dados

A empresa de contabilidade Deloitte, uma das maiores do mundo, anunciou que integrou a tecnologia blockchain para permitir que os seus clientes armazenem credenciais de verificação em uma única carteira digital para simplificar os processos de verificação que são “normalmente ineficientes”.

Em uma declaração feita na última quinta-feira, 4, a Deloitte informou que integrou a tecnologia KILT Protocol — uma solução de interoperabilidade da rede Polkadot — para permitir a emissão de credenciais digitais reutilizáveis ​​para seus clientes. A integração visa melhorar a eficiência dos processos de verificação de clientes — Know Your Customer (KYC) e Know Your Business (KYB) — da auditora.

No comunicado, a Deloitte disse que os processos padrão e “normalmente ineficientes”, incluindo certificados KYC e KYB emitidos em papel e solicitações de verificação de identidade que exigem vários pontos de dados quando apenas um é necessário, geralmente criam “trabalho extra no processo”.

Além disso, esses procedimentos tradicionais de verificação armazenam dados e informações pessoais em várias plataformas e bancos de dados, colocando em risco a privacidade dos dados do consumidor quando não são devidamente protegidos e armazenados.

As credenciais atenderão a vários casos de uso, incluindo conformidade regulatória para bancos e finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), verificação de idade para comércio eletrônico, logins privados e arrecadação de fundos. A empresa acrescentou que nenhum conhecimento prévio de blockchain é exigido dos clientes para configurar a carteira de credenciais.

Embora a carteira seja armazenada no dispositivo do cliente e permaneça sob seu controle o tempo todo, a Deloitte mantém a capacidade de modificá-la se as circunstâncias mudarem, conforme observado na declaração: “As credenciais são assinadas digitalmente pela Deloitte. A Deloitte pode revogar credenciais usando a tecnologia blockchain se as condições do cliente forem alteradas após a emissão da credencial".

Proteção de informações

O fundador do protocolo KILT, Ingo Rübe, disse que as soluções de identidade simplificadas criadas no KILT permitem que os clientes usem credenciais digitais verificáveis ​​em vários serviços, mantendo o controle “sobre quando e onde compartilhar informações pessoais”.

Como uma rede de interoperabilidade da Polkadot, ela também fornece a “escala e a segurança necessárias para os parceiros empresariais”, acrescentou. A Polkadot também falou sobre a parceria logo após o anúncio, dizendo que a Deloitte aproveita as soluções KILT para apoiar seus processos de KYC e KYB, o que é vital para se proteger contra atividades ilegais.

Isso ocorre após relatos de que havia mais de 300 oportunidades de trabalho relacionadas a cripto disponíveis na Deloitte, com quase todas elas compartilhadas na mesma semana. Enquanto isso, a busca por vagas de emprego relacionadas a cripto nas outras quatro grandes empresas de contabilidade, Ernst & Young, KPMG e PricewaterhouseCoopers, não apresentou resultados.

