DeFi "vai invadir" os bancos brasileiros, diz executivo do SoftBank no Brasil

Alex Szapiro, executivo do SoftBank Latam Fund no Brasil, comentou sobre as oportunidades e desafios que as finanças descentralizadas (DeFi) apresentam para o setor financeiro brasileiro.

“Se você me perguntar onde eu imagino a indústria de criptomoedas daqui a cinco ou dez anos, eu acho que componentes de DeFi vão entrar nos componentes de incumbentes [bancos líderes do Brasil]”, disse Szapiro durante sua participação no podcast “Kafé com Kinea”, organizado pela gestora Kinea Investimentos, na quarta-feira (17).

O executivo do SoftBank também comentou sobre a ideia de que as criptomoedas acabarão com os bancos, classificando-a como “exagerada”. Embora veja mérito em DeFi, Szapiro avalia que as ferramentas do ecossistema descentralizado funcionam mais para produtos específicos.

“Toda tecnologia nova é interessante, mas funciona como um pêndulo, vai muito para um lado e vai muito para o outro lado, até achar o ponto de equilíbrio”, acrescentou.

Sobre o mercado de criptomoedas no geral, Szapiro destacou que o bitcoin é uma das referências da indústria, e que os investimentos em ativos digitais podem ser fortes novamente. Ele salienta, no entanto, alguns incidentes da indústria que afetaram a credibilidade do mercado cripto.

“O mercado também viu grandes problemas, como a FTX, vimos com a Binance, problemas que a gente não pode esquecer. Na indústria financeira, é extremamente importante o compliance, o chamado know your customer (KYC). Você está investindo em dinheiro, você tem que saber se esse dinheiro não vem de coisas ilícitas, para onde vem, para onde vai, tem que ter um controle.”

Mesmo com as ressalvas, Szapiro volta destacar pontos positivos do mercado cripto, comentando sobre os investimentos feitos pelo SoftBank em empresas desse setor e elogiando o trabalho delas.

“Temos investimento no Mercado Bitcoin, na Bitso, e eu acho que eles estão fazendo coisas muito interessantes na tokenização, principalmente, para o mercado de capitais de dívida aqui no Brasil. Inovações na estrutura do mercado e do acesso aos produtos do mercado financeiro”, concluiu.

