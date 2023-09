De R$ 12 mil para R$ 120 milhões: investidor vende bitcoins parados há 11 anos e fica milionário

Na última segunda-feira, 18, um investidor anônimo ficou R$ 120 milhões mais rico. Após vender 909 bitcoins comprados em 2012 por R$ 12 mil, o lucro do investimento “precoce” na criptomoeda que veio a se tornar a maior do mundo em valor de mercado rendeu um lucro de R$ 120 milhões.

Dados do blockchain mostram que o investidor comprou 385 bitcoins em fevereiro de 2012. Depois, em março, transferiu mais 276 unidades da criptomoeda. Entre julho e setembro do mesmo ano, mais 248 bitcoins se juntaram ao montante, que ficou parado por 11 anos.

Na época, os 909 bitcoins valiam aproximadamente US$ 6 mil. Caso o investidor anônimo fosse brasileiro, convertendo em reais na cotação do dólar da época, o investimento foi de cerca de R$ 12 mil.

No momento, o bitcoin é cotado a mais de US$ 27 mil, transformando o investimento em US$ 24,7 milhões, ou US$ 120 milhões. Considerando que a máxima histórica do bitcoin foi de US$ 69 mil em 2021, o lucro poderia ser muito maior, mas ainda assim é o suficiente para tornar o investidor milionário.

Na época, no entanto, ainda não se sabia que o bitcoin viria a se tornar o ativo com maior valorização do mundo e líder de uma nova classe de ativos, o que torna o investimento precoce bastante arriscado.

Em 13 anos, o bitcoin valorizou mais de 550 mil vezes, superando todos os outros investimentos. Ainda hoje, a criptomoeda se mostra lucrativa, acumulando alta de mais de 60% desde o início do ano.

