Dataprev lança projeto para que brasileiros ganhem dinheiro com uso de dados

A Dataprev anunciou nesta terça-feira, 29, um novo projeto piloto que busca facilitar a monetização dos dados de brasileiros que usam os serviços da estatal. A iniciativa conta com o apoio de Brittany Kaiser, fundadora da fundação Own Your Data e conselheira da DrumWave. À EXAME, ela compartilhou detalhes sobre o projeto e defendeu a importância de "ser dono dos próprios dados".

Kaiser destacou durante o Web Summit Rio 2025 que o piloto do Brasil é pioneiro em termos de escala e objetivos, sem medidas a nível nacional semelhantes em outros países.

A partir de uma integração entre carteiras digitais e o aplicativo da Dataprev, os usuários poderão escolher quais dados querem compartilhar com outras empresas, e obter um valor em dinheiro pelo compartilhamento.

A ideia é que o piloto comece em breve, ganhando escala progressiva e chegando a mais e mais usuários, além de obter novos parceiros, bancos e bancos de dados. "O Brasil está mostrando uma liderança ao fazer um piloto nacional dessa ideia, e mostra o reconhecimento do valor dos dados dos brasileiros, que merecem ficar com os brasileiros. É empoderador", afirma.

Famosa por ter delatado as políticas de uso de dados de usuários por grandes empresas de tecnologia, Kaiser defende que a posse dos próprios dados passa por "empoderar os indivíduos e empresas que estão investindo recursos para criar esses dados, que hoje são vistos como a classe de ativos mais valiosa do mundo.

"É uma indústria multitrilionária, mas quem produz não tem direito ao que cria, os dados", diz. Ela ressalta que, nos últimos anos, o foco das discussões envolvendo uso de dados é no tema da privacidade, que possui a sua importância, mas não deve concentrar todas as atenções.

Kaiser pontua que "não falamos da indústria de comprar e vender dados por muito dinheiro. No mundo todo. Hoje, é como toda a nossa economia funciona. Geramos trilhões em valor, mas as pessoas ficam de fora dessa equação".

Projetos como da Dataprev querem mudar esse cenário, recompensando financeiramente o usuário pelo compartilhamento de dados e permitindo que o usuário escolha quais dados quer compartilhar, e com quem. "É a mesma coisa de quando emprestamos um ativo, transformamos um apartamento em um Airbnb, a gente sabe para quem está compartilhando, o que vai ser feito e recebemos um valor por isso".

"As pessoas investem tempo e dinheiro para criar dados. Nós compramos software, hardware, quando adquirimos smartphones e outros aparelhos. São os seus dados, e muita gente investe nisso", ressalta. Além disso, ela rechaça a visão de que a medida seria prejudicial para as empresas.

"O que é muito interessante é que acham que está tirando o lucro das empresas, mas, em vários pilotos, vimos que, ao incentivar as pessoas a ficar mais tempo no app, as pessoas vão ficar mais tempo lá, porque estão sendo recompensadas. É expandir a torta, dividindo as fatias", comenta.

Kaiser diz ainda que a possibilidade de vício no uso de aplicativos pela recompensa financeira deixa de lado outra discussão: "Já temos pessoas viciadas nesses apps mesmo sem ganhar nada. É importante que as empresas, governos, ao implementar estratégias de engajamento, pensem de forma ética, evitar que chegue a esse vício, mas temos problemas maiores. A pobreza é um problema maior".

Ela acredita que "ensinar mais as pessoas sobre o valor dos dados, ter uma escala maior, para que eles saibam o que criam, como os dados são usados, negociados, licenciados, é algo essencial para qualquer programa de educação digital na escola. Não apenas ensinar como usar, mas como funcionam, tornando o usuário mais consciente".

Sobre o futuro dessas iniciativas de monetização, Kaiser não descarta que as próprias empresas adotem uma postura de pagar usuários pelo uso e negociação de dados, mas pontua que "quando isso se torna um direito legal de exigir, um direito humano, se torna algo muito mais poderoso. Uma nova forma de investir, uma nova oportunidade econômica".

