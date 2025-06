Das finanças tradicionais ao Drex: como o Banco Central mudou de perspectiva e adotou a inovação

Quem criou o primeiro paper do Banco Central sobre moedas digitais? Bruno Batavia, atualmente Diretor de Tecnologias Emergentes na Valor Capital Group, tem uma longa trajetória no desenvolvimento das finanças digitais do Brasil. Com 13 anos de experiência no Banco Central, Batavia participou de projetos inovadores como o Drex e o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT).

Batavia compartilha sua visão sobre o impacto da blockchain nos sistemas financeiros tradicionais e os desafios de integrar novas tecnologias ao mercado brasileiro. Assista ao vídeo.

