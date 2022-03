DAOs: as organizações em blockchain que podem mudar o mundo

Criado sobre o pilar de descentralização e transparência da tecnologia blockchain, o conceito de DAO, ou organização autônoma descentralizada, nasceu para revolucionar a forma com que a sociedade se organiza coletivamente - sejam empresas, clubes, cooperativas, entidades filantrópicas, condôminos ou quaisquer outros.

Deixando para trás a burocracia e aumentando a transparência e otimizando processos, essas organizações são regidas por linhas de código e contratos inteligentes, agilizando e democratizando a tomada de decisão nas organizações coletivas.

Mas como esse tipo de organização surgiu? Como elas funcionam? O que, e como, pode ser feito nesse tipo de estrutura? E, mais importante de tudo, por que você certamente vai ser deparar com as DAOs no futuro próximo? Quer saber a resposta para essas perguntas?

Então acompanhe Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e ZD em uma discussão acalorada sobre as DAOs e descubra tudo o que você precisa saber sobre o tema!

