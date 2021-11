Dados sobre inflação nos EUA fazem bitcoin saltar US$3 mil e bater recorde

Ativos utilizados pelos investidores como reserva de valor, como o bitcoin e o ouro, estão subindo conforme os investidores reavaliam as perspectivas de inflação após a divulgação de um relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de outubro, nos EUA, com números piores do que o esperado.

Logo após a divulgação dos dados do Departamento de Trabalho, , na tarde desta quarta-feira, 10, o preço do bitcoin subiu quase 3 mil dólares, atingindo um novo recorde a 68.950 dólares.

O relatório mostrou que o custo de vida nos EUA aumentou 6,2% no mês de outubro em relação ao ano anterior, o aumento mais rápido desde 1990. O núcleo da inflação, que elimina os voláteis componentes de alimentação e energia, aumentou 4,6%, o maior ritmo desde agosto de 1991.

Os dados podem fornecer um novo teste para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que caracterizou a ameaça de alta da inflação como "transitória" - a ideia de que a pressão de alta nos preços diminuirá assim que a economia global for totalmente reaberta das restrições relacionadas ao coronavírus, devido ao afunilamento da cadeia de fornecimento e outros problemas considerados temporários.

O aumento da inflação foi "de base ampla, com aumentos nos índices de energia, moradia, alimentação, carros e caminhões seminovos ​​e veículos novos entre os maiores contribuintes", disse o Bureau of Labor Statistics do Departamento de Trabalho em seu comunicado.

O bitcoin agora é negociado com alta de 2% nas últimas 24 horas. O rompimento da linha de tendência descendente visto no gráfico horário expôs a resistência psicológica em 70 mil dólares.

#CPI comes in above expectations at 6.2% overall and 4.6% core. Markets go back to pricing in faster and earlier #Fed #RateHikes . pic.twitter.com/klz9rXne5P

O preço da criptomoeda subiu 40% em outubro. A narrativa popular era que o lançamento de um fundo negociado em bolsa (ETF) baseado em futuros de bitcoin traria o dinheiro de pessoas comuns, aumentando a demanda pela criptomoeda e, portanto, o preço.

Mas os analistas do JPMorgan atribuíram a recuperação ao aumento das expectativas de inflação e ao apelo do bitcoin como uma proteção contra a alta dos preços.

Muitos investidores cripto veem o ativo digital como um baluarte contra a impressão de dinheiro do banco central, devido aos limites no fornecimento de bitcoins que são codificados na programação da rede blockchain.

A tendência parece destinada a continuar, com os mercados de ações mostrando poucos sinais de estresse. Os contratos futuros vinculados ao Índice Standard & Poor’s 500 de ações de grandes empresas dos EUA caíram apenas 0,2% até o momento.

O ouro, um tradicional investimento de proteção contra a inflação, ultrapassou uma resistência de longa data em 1.830 dólares, para ser negociado pelo seu valor mais alto em cinco meses, de 1.853 dólares.

A “taxa de equilíbrio” de cinco anos dos EUA - um indicador das expectativas de inflação nos próximos cinco anos, derivada dos indicadores do mercado de títulos - saltou para mais de 3%, a maior número desde 2001, de acordo com a Bloomberg.

Os investidores do mercado de contratos futuros sobre a taxa de juros básica do Federal Reserve agora veem uma chance de 38% de um aumento da taxa em junho de 2022, em comparação com os 28% esperados antes do relatório do IPC.

Enquanto isso, o rendimento de dois anos do Tesouro dos EUA, que é mais sensível às expectativas de aumento das taxas do que o rendimento de 10 anos, saltou oito pontos-base para 0,5%.

Os mercados devem realizar lucro de forma mais rápida e antecipada, e assim o movimento de alta do bitcoin pode desacelerar.

O presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse à CNBC na terça-feira, 9, que o banco central dos EUA pode aumentar sua taxa de referência duas vezes em 2022, após encerrar seu programa de compra de títulos de 120 bilhões de dólares por mês.

BREAKING: Inflation is up 6.2% year-over-year.

That's the highest increase in 31 years.

Economists & politicians claimed inflation was non-existent, transitory, and even that it was good for you.

Meanwhile, your purchasing power was being reduced at a historic rate — wake up.

— Joe Pompliano (@JoePompliano) November 10, 2021