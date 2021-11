Dados mostram que investidores têm preferido Cardano e Ethereum ao Bitcoin

Um relatório da CoinShares, uma das maiores gestoras de ativos digitais do mundo, mostra que investidores institucionais têm demonstrado maior interesse pelas criptomoedas nativas das redes Ethereum e Cardano em relação ao bitcoin.

O levantamento mostra que os investimentos institucionais em ADA, da rede Cardano, tiveram um aumento notável na última semana, chegando muito perto do fluxo de dinheiro em sua principal concorrente, a rede Ethereum e sua criptomoeda ether (ETH), fazendo com que o total ao longo de 2021 chegasse a 108 milhões de dólares.

Na última semana, a CoinShares recebeu um fluxo comprador total de 17,3 milhões de dólares em ETH e 16,4 milhões em ADA. Na semana anterior, o ether tinha recebido o maior fluxo comprador da história da gestora, acima de 31,4 milhões de dólares, equanto a ADA recebeu "apenas" 5 milhões.

A CoinShare afirma que os fluxos recentes nos dois projetos tem feito com que os investidores olhem mais para outros criptoativos do que para o bitcoin. “Os produtos de investimento em ativos digitais registraram entrada total de US$ 151 milhões na última semana, a 13ª semana consecutiva com mais entrada do que saíde, elevando a entrada total acumulada do ano para um recorde de US$ 9 bilhões. Os aumentos de preços durante a semana também viram o total de ativos sob gestão atingir níveis recordes, de quase US$ 87 bilhões, mas fechando a semana em US$ 83 bilhões”, diz o documento.

A empresa também afirma que a flutuação no preço do bitcoin, combinada à lentidão na entrada de novos investimentos, afetou seu domínio do mercado. “O bitcoin teve a maior parte das entradas, totalizando US$ 98 milhões, empurrando o total de ativos sob gestão para um recorde de US$ 56 bilhões. Isso apesar de seu domínio ante as altcoins ter diminuído ao longo da semana”, diz o relatório.

Apesar do saldo positivo, com mais entradas do que saídas de investimentos em ativos digitais nas últimas semanas, totalizando US$ 151 milhões, a CoinShares informa que esses números estão "moderados" em relação ao que foi observado no início do ano: “Embora os fluxos tenham sido positivos recentemente, testemunhamos volumes moderados, com média de US$ 750 milhões por dia no mercado, contra US$ 960 milhões no primeiro semestre”.

Os valores recentemente informados de fluxos de entrada em projetos como Solana, Polkadot e Ripple foram de 9,8 milhões, 5,2 milhões e 3,1 milhões de dólares, respectivamente. A empresa ainda não identificou os fatores que possam ter funcionado como catalisadores para o aumento significativo em Cardano e Ethereum, mas atribuiu o avanço desses criptoativos ao "aumento do sentimento positivo do investidor por criptomoedas de computação globais".

Os dados da CoinShares reforçam a opinião de muitos especialistas, que já afirmaram em outras ocasiões que acreditam na possibilidade do bitcoin ser superado por outro criptoativo no futuro - em especial o ether, como já fizeram analistas do Goldman Sachs, o presidente do Pantera Capital, Dan Morehead, e o banco JPMorgan, entre outros.

Apesar disso, até o momento o bitcoin continua soberano como a maior criptomoeda do mundo, responsável por 43,4% de todo o valor de mercado do setor, segundo dados do CoinMarketCap.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube