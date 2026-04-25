Da arquibancada ao capital: como a tecnologia começa a redesenhar a economia global do esporte

Por Matej Prša*

Durante quase um século, a economia do esporte operou sob um princípio relativamente estável e unidirecional, baseado na conversão de paixão em receitas. Clubes, ligas e atletas construíram organizações altamente lucrativas a partir de uma base global de torcedores que consome, engaja e sustenta o setor, mas raramente participa de forma direta da economia que ajuda a criar. Embora o esporte tenha se consolidado como uma das indústrias mais resilientes do mundo, seu modelo financeiro permaneceu amplamente concentrado e essencialmente extrativista.

Nesse sistema, o torcedor sempre ocupou o papel de consumidor final, não de parte interessada. Assina múltiplos serviços de streaming, compra produtos oficiais, paga ingressos cada vez mais caros e sustenta audiências globais que justificam contratos bilionários de direitos de transmissão. Ainda assim, o valor patrimonial dos grandes ativos esportivos permanece majoritariamente restrito a consórcios de private equity, fundos soberanos e indivíduos de altíssimo patrimônio. Esse arranjo, no entanto, começa a dar sinais de transformação.

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Nos últimos anos, o avanço de novas tecnologias tem provocado mudanças estruturais na forma como o valor no esporte é criado, distribuído e acessado. Iniciativas de tokenização de Ativos do Mundo Real (Real World Assets – RWA) e o desenvolvimento de soluções baseadas em finanças descentralizadas (DeFi) introduzem não apenas uma nova camada tecnológica, mas novas possibilidades de organização financeira para o setor. O resultado é uma transição, ainda em estágio inicial, no modelo tradicional de financiamento, engajamento e participação econômica.

Nesse contexto, ativos historicamente ilíquidos, como direitos de transmissão, receitas de estádios, programas de sócios, propriedades intelectuais e determinados fluxos de caixa futuros, passam a poder ser representados digitalmente, fragmentados e acessados em escala global. Em determinados modelos, o torcedor deixa de ser apenas espectador e passa a assumir um papel mais ativo na dinâmica econômica das equipes e atletas que acompanha. Surge, assim, um campo emergente que conecta esporte, blockchain e mercados de capitais digitais.

Naturalmente, esse novo ecossistema não está isento de riscos. Há desafios técnicos, como a segurança de contratos inteligentes; riscos de mercado, associados à volatilidade dos ativos digitais; e incertezas regulatórias, especialmente em um ambiente global marcado por diferentes jurisdições e estruturas legais ainda em evolução. A principal diferença em relação a modelos tradicionais está na arquitetura de mitigação desses riscos. Em sistemas baseados em blockchain, o registro e a verificação das transações ocorrem de forma distribuída entre validadores independentes, o que tende a reduzir pontos únicos de falha e aumentar a transparência operacional, ainda que a equivalência jurídica entre tokens e direitos econômicos dependa de estruturas legais complementares.

Mais do que uma inovação tecnológica, a tokenização aplicada ao esporte aponta para uma potencial redistribuição de acesso ao valor econômico do setor. Ainda de forma incipiente, abre-se a possibilidade de que uma parcela maior dos participantes — historicamente excluídos dos mecanismos de investimento — tenha exposição a ativos antes reservados a investidores institucionais. Trata-se de um novo paradigma em formação, no qual o torcedor pode deixar de ser apenas consumidor para se tornar também um agente econômico dentro do ecossistema esportivo.

À medida que o setor avança e amadurece, com um mercado potencial estimado em centenas de bilhões de dólares quando considerados mídia, entretenimento, infraestrutura e novos instrumentos financeiros, torna-se evidente que a interseção entre esporte e tecnologia representa uma das transformações mais relevantes da economia esportiva nas últimas décadas. O estádio do futuro continuará sendo feito de concreto e aço, mas será cada vez mais sustentado por código, dados, comunidades globais e novas formas de capital

*Matej Prša, escritor de blockchain e web3

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