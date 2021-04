CZ elogia IPO da Coinbase e anuncia negociação de ações na Binance

Nesta quarta-feira, 14, após o IPO da Coinbase, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, que agora é listada na Nasdaq, a Binance anunciou que as ações da Coinbase serão comercializadas em sua plataforma de negociação de criptoativos através de tokens em blockchain. É a segunda empresa escolhida para a nova função, depois da Tesla.

Em comunicado breve, a Binance, a corretora de criptomoedas que possui o maior volume de negociações do mundo, disse que irá listar o Coinbase Stock Stoken (COIN) em sua plataforma, seguindo a listagem oficial da Coinbase na segunda maior bolsa de valores do mundo, a Nasdaq. O token permitirá que usuários da plataforma negociem ações da Coinbase dentro de sua plataforma, utilizando criptomoedas para comprar e vender os papeis da companhia

Os Binance Stock Tokens são tokens digitais lastreados em uma carteira de depósito de títulos, ou seja, são a representação “tokenizada” das ações da Coinbase. Assim como no mercado de ações, os detentores desse tipo de ativo possuem os requisitos para receber retornos econômicos sobre suas ações, inclusive dividendos, que serão distribuídos de acordo com o protocolo do token.

Sobre listar mais um token do gênero na plataforma, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que esse é um marco para o mercado de criptoativos e, que é mais um sinal do aumento da adoção de criptoativos no mercado tradicional.

“Ter uma corretora de criptoativos listada na Nasdaq é um sinal de que o sistema financeiro tradicional está aceitando os criptoativos. É um marco significativo para toda a indústria. Isso abre um caminho para muitos outros negócios do ramo. Quero aplaudir a Coinbase e Brian Armstrong por essa conquista”, comentou.

Além disso, CZ também comentou sobre a possibilidade de um IPO da Binance, alegando que este ainda não é o momento e, que abrir o capital da empresa poderia alterar a entrega de benefícios para seus usuários.

“Não estamos planejando fazer um IPO tão cedo, principalmente porque o modelo de negócios atual é suficientemente sustentável e o ecossistema está crescendo de uma forma muito orgânica e saudável. A tomada de decisão de uma empresa muda quando ela se torna de capital aberto. No modelo de negócios atual, nossos usuários obtêm benefícios de longo prazo, e isso é mais benéfico para a comunidade. Os usuários que investem em tokens e usam determinados serviços, podem se beneficiar e ser recompensados á medida que a empresa cresce. Isso também incentiva os usuários a usarem os tokens, que podem ter um crescimento melhor. Isso é exclusivo para nossa empresa, portanto, não pode ser comparado a outros modelos de negócio. Cada empresa possui uma abordagem e um modelo de negócio distinto”, concluiu o CEO da Binance.

Na segunda-feira, 12, a Binance anunciou que listaria as ações tokenizadas da Tesla, entregando a seus usários a possibilidade de comprar e vender as ações da montadora em um ecossistema de criptoativos, como uma forma de democratizar o acesso ao mercado de ações.

