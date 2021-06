Para especialistas, recuperação de bitcoins pelo FBI é boa para o mercado

Apontada como uma das causas para a queda no preço do bitcoin, que despencou 12% nas últimas 24 horas, a notícia sobre a recuperação, pelo FBI, das criptomoedas pagas aos hackers do oleoduto da Colonial Pipeline, nos EUA, não é, segundo especialistas, uma má notícia para o mercado de criptomoedas.

Segundo eles, o efeito deveria ser o contrário, já que o fato mostra como as criptomoedas são mais seguras do que o dinheiro tradicional: "Um dos grandes questionamentos a respeito das criptomoedas é que elas facilitam atividades ilícitas. Quem entende um pouco mais do assunto sabe que a realidade é diferente e a ação do FBI mostra isso", comentou André Portilho, head de Digital Assets do banco BTG Pactual.

"Como as transações em bitcoin são registradas em um livro-razão público, em muitos casos as autoridades podem rastrear os pagamentos em bitcoin e encontrar fundos roubados", disse Sujit Raman, ex-oficial do Departamento de Justiça dos EUA, ao Wall Street Journal. "Quando criminosos digitais usam bitcoin, eles podem ser mais facilmente rastreados do que se usassem dinheiro ou moedas fiduciárias".

Adam Back, um dos nomes mais relevantes da história do bitcoin e o primeiro a ler o whitepaper da criptomoeda criada por Satoshi Nakamoto, fez questão de ressaltar que, ao contrário de boatos que correm nas redes sociais, os fundos recuperados não vieram um "hack" das autoridades na rede do bitcoin: "O bitcoin NÃO foi hackeado. Nenhuma carteira de bitcoin foi hackeada, nem mesmo se sabe se isso é possível. Os hackers usaram um servidor em nuvem. O FBI conseguiu um mandado judicial, assumiu o controle do servidor e recuperou as criptomoedas. É isso", explicou, no Twitter.

"De certa forma, isso [a recuperação dos fundos] pode ser bom para as criptomoedas. Uma das principais críticas à este mercado é que seu anonimato e facilidade de uso o tornam adequado para a prática de crimes. O Departamento de Justiça não divulgou como apreendeu o resgate do ataque ao Colonial Pipeline, mas seu sucesso mostra que ele pode procurar na blockchain e invadir contas específicas. Isso é bom para a rastreabilidade das criptomoedas usadas em crimes - mas, por outro lado, também vai contra os benefícios descentralizados, voltados para a privacidade e anti-establishment que alguns vêem como os maiores ativos das criptomoedas", disse Jason Karaian, no New York Times.

Pablo Spyer, da EQI Investimento, também acredita que a mostra de que as criptomoedas não são tão privadas e anônimas quanto muitos imaginam também pode ter assustado investidores: “Isso [a recuperação dos fundos] foi uma clara demonstração de que as criptomoedas não estão fora do controle do governo americano. Alguém grande se assustou e está vendendo”, disse, em vídeo publicado no Twitter.

Os hackers responsáveis pelo ataque ao oleoduto receberam 75 bitcoins como pagamento de resgate, dos quais 64 foram recuperados pela ação do FBI. As incertezas, somadas à pressão da China contra as criptomoedas, empurraram o preço dos criptoativos para baixo, levando o bitcoin a uma queda de mais de 12% nas últimas 24 horas. No momento, a criptomoeda é negociada a 31.500 dólares.