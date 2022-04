CVM e SEBRAE divulgam ações no metaverso com foco em educação financeira

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se uniu ao SEBRAE-MG com um objetivo em comum: apresentar a utilização do metaverso para o desenvolvimento da educação financeira. Na décima edição da Global Money Week, as instituições divulgaram ações no metaverso com foco na educação financeira para o público jovem, e pretendem lançar uma sala educacional com a ajuda da tecnologia, segundo um comunicado.

O Global Money Week é uma campanha mundial e anual que busca garantir que os jovens estejam financeiramente conscientes, para que possam adquirir conhecimentos, habilidades e comportamentos que possibilitem decisões sólidas, garantindo o bem-estar financeiro. Durante o evento, a CVM e o SEBRAE-MG participaram do painel “Metaverso e NFTs: o futuro da educação e as finanças”, no último 26 de março.

Pensando em inovações para o setor, a CVM está investindo no metaverso e pretende promover outros eventos em seu próprio espaço no universo virtual. "O CVMEducacional, canal de educação financeira da CVM, colocou sua pedra fundamental no Metaverso. A ideia é que, em um curto prazo, tenham eventos periódicos no metaverso, e, no médio prazo, também seja desenvolvido um ambiente educacional do CVMEducacional”, revelou José Alexandre Vasco, Superintendente de Orientação a Investidores da CVM.

Um dos temas mais comentados da atualidade e que une tecnologia e finanças, o metaverso não poderia ficar de fora da abordagem educacional do SEBRAE-MG, que tem atuação forte na educação financeira em Minas Gerais. "O SEBRAE-MG tem atuado fortemente na Educação Financeira, tanto de empreendedores quanto de professores e alunos, dentre outros públicos, e atrelar o tema às inovações tecnológicas é uma oportunidade para potencializar o aprendizado”, disse Alessandro Chaves, gerente da Unidade de Articulação para o Desenvolvimento do SEBRAE-MG.

“O evento o metaverso foi uma importante iniciativa nesse sentido, além de fortalecer ainda mais a parceria entre CVM e SEBRAE-MG, através do Centro de Excelência em Educação de Financeira e do Centro de Referência em Educação Empreendedora", acrescentou Alessandro.

A parceria entre as instituições existe desde 2021 e tem o objetivo de desenvolver e executar programas e conteúdos sobre educação financeira, com iniciativas de capacitação, incluindo o letramento digital de professores e ações voltadas para mulheres e públicos economicamente vulneráveis.

O SEBRAE-MG ainda passou a compor a Rede de Excelência em Educação Financeira para Minas Gerais e Região Sudeste, criada pela CVM. Em seus próximos passos, ambas as instituições pretendem continuar a promover eventos no metaverso sobre a tecnologia nas finanças, e têm como público-alvo, os gestores públicos municipais da região.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok