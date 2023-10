CVM e ABCripto lançam podcast sobre criptoativos na Semana Mundial do Investidor

Entre os dias 2 e 6 de outubro ocorre a Semana Mundial do Investidor, organizada pelo Comitê de Investidores de Varejo da IOSCO. Para a edição deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) prepararam juntas quatro podcasts para debater os criptoativos com especialistas do setor.

Os episódios serão apresentados por Paulo Portinho, Gerente de Educação e Inclusão Financeira (GEIF) da CVM, e Bernardo Srur, Diretor-Presidente da ABCripto.

Segundo um comunicado da CVM, cada edição pretende receber convidados para conversar e debater sobre origem, fundamentos, bases, regulação e experiências dos criptoativos no mundo dos investimentos. Bruno Gomes, Superintendente de Securitização e Agronegócio (SSE) da CVM, será um dos convidados e falará sobre orientações da autarquia a respeito de criptoativos no mercado de capitais.

Os dois primeiros episódios já foram disponibilizados nos canais do YouTube da ABCripto e da CVM, com Courtnay Guimarães, cientista chefe da Avanade, e Marco Carnut, chefe de tecnologia do Z.ro Bank. Os próximos serão disponibilizados nos dias cinco e seis de outubro.

A iniciativa faz parte de um acordo de cooperação técnica firmado este ano entre as instituições. O objetivo é “desenvolver ações que visam à educação financeira, além da idealização de campanhas e materiais educacionais destinados à população sobre as novas tecnologias financeiras, em especial as finanças descentralizadas (DeFi) e outras aplicações relativas à criptoeconomia, blockchain e investimentos em ativos digitais”.

