CVM dos EUA investiga Yuga Labs, criadora das coleções de NFTs mais famosas do mundo, diz Bloomberg

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) abriu uma investigação sobre as vendas de tokens não fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) da Yuga Labs, criadora de marcas como a Bored Ape Yacht Club, uma das coleções de NFTs mais famosas do mundo.

A investigação foi divulgada pela Bloomberg nesta terça-feira, 11. De acordo com a publicação, o objetivo do processo é averiguar se as vendas de ativos digitais violam as leis federais dos Estados Unidos.

A SEC estaria avaliando se os NFTs da Yuga Labs se assemelham a ações, e se por isso precisariam seguir as mesmas regras aplicadas ao segmento.

Outra ação da empresa que estaria sendo investigada é a distribuição da ApeCoin, criptomoeda que foi distribuída para proprietários de NFTs da Bored Ape Yacht Club. Até o momento, a Yuga Labs não teria sido acusada de nenhum crime.

O objetivo é averiguar se a ApeCoin, que dá aos detentores poder de decisão sobre a organização da comunidade de detentores dos NFTs, se configura como um valor molibiário.

Em nota enviada à Bloomberg, a Yuga Labs afirmou que "é de conhecimento geral que os reguladores estão tentando aprender mais sobre o mundo novo da Web3. Esperamos nos juntar ao resto da indústria e aos reguladores para definir e moldar esse novo ecossistema".

A Yuga Labs é uma das empresas mais famosas na área de NFTs. Os ativos digitais mostrando desenhos personalizáveis de macacos se tornaram uma febre entre investidores, e foram comprados também por celebridades, chegando a valer milhares de dólares.

A investigação faz parte de movimentos recentes da SEC e seu presidente, Gary Gensler, para tentar enquadrar o segmento de criptoativos às regulações de valores mobiliários nos Estados Unidos.

Em relação aos NFTs, o foco de investigações da SEC tem sido o fracionamento dos mesmos, o que envolveria dividir o token em unidades que podem ser negociadas.

