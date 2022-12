CVM dos EUA alerta que prova de reservas de corretoras não garante liquidez

Um alto funcionário da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) alertou os investidores para serem “muito cautelosos” ao confiar em “provas de reservas” apresentadas por empresas de criptomoedas como auditorias de comprovação de liquidez.

“Estamos alertando os investidores para serem muito cautelosos com algumas das alegações feitas pelas empresas de criptomoedas”, disse o contador-chefe interino da SEC, Paul Munter, em uma entrevista na quinta-feira, 22, ao jornal norte-americano The Wall Street Journal.

Várias corretoras de criptomoedas encomendaram auditorias de suas provas de reservas desde o colapso da exchange FTX, com o objetivo de acabar com as preocupações sobre a solidez financeira de seus negócios.

No entanto, o funcionário da SEC disse que os resultados dessas auditorias não são necessariamente um indicador de que as empresas estão de fato em boas condições financeiras: “Os investidores não devem depositar muita confiança no mero fato de uma empresa dizer que obteve a comprovação de sua prova de reservas de uma empresa de auditoria".

Ele acrescentou ainda que esses relatórios de prova de reserva “carecem” das informações necessárias para que as partes interessadas determinem se a empresa possui ativos suficientes para cumprir suas obrigações.

Munter também falou recentemente na Conferência da Associação Internacional de Contadores Profissionais Certificados em Washington, D.C. em 12 de dezembro, onde ele expressou frustração com a estrutura em constante transformação das empresas de criptomoedas.

Munter observou ao WSJ que, se a SEC descobrir padrões de fatos “problemáticos”, poderá encaminhar o assunto à divisão de execução para uma análise mais aprofundada.

No início deste mês, John Reed Stark, ex-chefe da divisão de Aplicação da Lei na Internet da SEC, levantou uma "bandeira vermelha" no Twitter sobre o relatório de prova de reservas da Binance.

Ele disse que o relatório de prova de reservas da corretora de criptoativos não abordou a eficácia dos controles financeiros internos da empresa, nem expressa uma opinião ou conclusão de garantia, e também não atesta os números apresentados.

Foi revelado em 16 de dezembro que a empresa de auditoria francesa Mazars Group descontinuou a prestação de serviço de auditoria para empresas de criptomoedas, tendo retirado do ar as páginas com os relatórios de exchanges como a Binance, a KuCoin e a Crypto.com.

Ben Sharon, cofundador da empresa de gerenciamento de ativos digitais Illumishare SRG, disse que uma auditoria de prova de reservas é um procedimento útil para inspecionar a saúde financeira das corretoras de criptomoedas, mas não é suficiente por si só.

Os investidores perderam milhões de dólares nos últimos doze meses depois que diversas plataformas de negociação e empréstimos e fundos de investimento quebraram, incluindo a Three Capital Arrows, a Celsius e, mais recentemente, a FTX.

