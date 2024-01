CVM autoriza tokenização de resultados financeiros de rede de motéis

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o lançamento de tokens de ativos do mundo real (RWA, na sigla em inglês) criados no blockchain Stellar e ligados ao resultado financeiro de uma rede de motéis no Brasil. A tokenização busca permitir o investimento nas operações da rede ao criar uma nova via de exposição para investidores.

A iniciativa é coordenada pela Estar Finance, projeto que integra o Sandbox da CVM para tokenização e que usa blockchain para criar uma estrutura de acesso ao mercado de capitais para pequenas e médias empresas, com uso da mesmo tecnologia usada na bolsa de valores de Nasdaq.

Segundo informou a empresa ao Cointelegraph, foram disponibilizadas para negociação os ativos tokenizados da captação referente à participação societária da unidade Vale dos Sinos da rede de motéis Drops, no valor de R$ 1,4 milhão, realizada pela Blox. A aquisição dos tokens pode ser feita a partir de R$ 10.

Essa é a segunda operação feita em parceria entre as três empresas. Em setembro de 2023, a rede Drops teve a listagem de uma operação de renda fixa no valor de R$ 1,86 milhão. O Drops Motel é a única rede de franquias de motéis no país associado à Associação Brasileira de Franquias (ABF), com 16 unidades e faturamento de quase R$ 40 milhões.

“O grande propósito da Estar Finance é apresentar uma plataforma robusta para entregar liquidez e gerenciar pagamentos de investimentos tokenizados. Nossa plataforma foi desenvolvida em um projeto da CVM. Trabalhamos com sistema de encontro de ordem (matching engine) da Nasdaq, possibilitando liquidez para um investimento de longo prazo e acesso a para investidores que não tiveram oportunidade de participar da oferta primária”, comenta Pedro Rodrigues, CEO da Estar Finance.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Tokens ligados a imóveis

Outro lançamento recente de tokens RWA no Brasil envolveu a captação dos tokens de renda fixa da Moreco, proptech que comercializa imóveis modulares por assinatura. Ela foi realizada pela SMU Investimentos no valor de R$ 913 mil em notas comerciais, com juros prefixados de 1,90% ao mês e pagamentos trimestrais na plataforma, no prazo de 36 meses — o primeiro pagamento ocorre em fevereiro de 2024 — e liquidez no mercado secundário.

Esta é a segunda operação de criação de tokens de renda fixa feita sob as novas orientações divulgadas pela CVM em junho de 2023. Na mesma época, o Grupo Muda protagonizou uma operação semelhante no valor de R$ 600 mil em notas comerciais, sendo que os primeiros pagamentos já foram realizados aos investidores da oferta.

"Começamos o ano com uma oportunidade para aproveitar ativos prefixados antes do fechamento da curva de juros. Além dos ganhos de renda fixa para os investidores que participaram da rodada primária, existe também a possibilidade de marcação a mercado, com liquidez no secundário", pontua o CEO da Estar Einance.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok