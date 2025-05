CVM aprova lançamento de contratos futuros de Solana e Ethereum pela B3

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o lançamento dos contratos futuros de Ethereum e de Solana pela B3, empresa responsável pela Bolsa de Valores. Com a liberação, a expectativa é que os produtos sejam disponibilizados ao mercado no dia 16 de junho.

O primeiro contrato de preços futuros de criptomoedas lançado na bolsa brasileira foi o de bitcoin, em abril de 2024. Posteriormente, a B3 compartilhou a avaliação de que o lançamento foi bem-sucedido. No primeiro ano de negociação, o produto movimentou R$ 65 milhões.

“A B3 disponibiliza novos instrumentos de derivativos de criptomoedas para atender à crescente demanda por produtos ligados a criptoativos, trazendo mais inovação e sofisticação aos nossos produtos, além de oferecer mais alternativas aos investidores familiarizados com a tecnologia blockchain contra a variação de preços dos ativos digitais, de forma regulada e segura”, afirmou Marcos Skistymas, diretor de Produtos da B3.

Diferentemente dos futuros de bitcoin, que são negociados em reais, os contratos futuros de Ethereum e Solana terão a cotação em dólar. Os novos contratos serão referenciados pelos índices Nasdaq Ether Reference Price e Nasdaq Solana Reference Price, respectivamente.

O contrato de Ethereum vai corresponder a 0,25 ether, enquanto o tamanho do contrato de Solana é de 5 unidades. Os resultados financeiros das negociações ocorrem sobre a variação dos preços das criptomoedas. Os vencimentos dos novos derivativos ocorrem na última sexta-feira de cada mês.

A CVM também aprovou a redução do tamanho do contrato futuro de bitcoin em dez vezes. Atualmente, o contrato equivale a 0,1 unidade de bitcoin (cerca de R$ 56 mil) e passará a valer 0,01 bitcoin (cerca de R$ 5,6 mil). A redução entra em vigor em 16 de junho.

O objetivo da redução é tornar o produto mais acessível e facilitar a entrada de um número maior de investidores. Além disso, a redução do tamanho do contrato tende a aumentar a liquidez do produto e reduzir os custos nas negociações.

Os contratos futuros de Ethereum e futuros de Solana já vão iniciar as negociações na Bolsa de Valores com um tamanho de contrato próximo ao tamanho reduzido do de futuros de bitcoin.

