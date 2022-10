"Cuidado com o otimismo, tendência para bitcoin e ethereum ainda é de queda", diz analista do BTG

Por Lucas Costa*

O cenário de melhora na percepção de risco global ajudou o bitcoin a trabalhar novamente acima dos US$ 20 mil, acumulando uma valorização de aproximadamente 5,10% desde a última sexta feira, 21. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, também performou bem essa semana com 13,50% de alta, após ter falhado em romper a média móvel de 200 períodos do gráfico semanal. Nós temos de tomar cuidado com o otimismo, uma vez que a tendência de médio prazo ainda é de queda, mas de fato já temos uma melhora significativa no curto prazo em relação às últimas duas semanas.

O entendimento da dinâmica dos principais índices americanos é importante, uma vez que o bitcoin tem sido percebido pelos investidores institucionais como um ativo de maior risco dentro de suas carteiras. A relação entre a principal cripto e os contratos futuros de juros americanos também é bem clara, uma vez que cenários de queda nas taxas tendem a contribuir positivamente para o bitcoin. É importante lembrar que um princípio da economia é que os investidores preferem correr menos risco e exigem um prêmio para saírem da sua “zona de conforto”.

O gráfico diário do bitcoin mostra dois dias seguidos com máximas e mínimas mais altas que as anteriores, sinalizando aumento da pressão compradora. A região entre US$ 17,8 mil e US$ 20 mil atuou como um suporte forte do movimento de queda que acompanhamos desde junho de 2022, mostrando resiliência da cripto no cenário de queda dos principais índices das bolsas americanas. O volume de negociações tem aumentado nos últimos três dias, que deve trazer melhor definição de cenário. O movimento dominante ainda é de queda no médio prazo, mas acreditamos em recuperação no curto prazo, caso o preço se manter acima dos US$ 20 mil. A continuidade da alta tem objetivos nos topos anteriores em US$ 22,5 mil (setembro de 2022) e US$ 25 mil (agosto de 2022).

O ether vinha apresentando uma força relativa maior do que o bitcoin, lateralizando em patamares mais altos que o bitcoin. O gráfico diário tem rompimento do caixote formado entre US$ 1,2 mil e US$ 1,4 mil, mostrando uma nova agressão compradora e tentativa de reversão de tendência de baixa para alta. O ether naturalmente tem uma volatilidade maior e as pernadas de alta tendem a ser mais representativas do que o bitcoin. Acreditamos que a continuidade do movimento pode levar ao teste da média móvel de 200 períodos em US$ 1,72 mil e seu rompimento abre espaço para o teste do topo de agosto de 2022 em US$ 2,05 mil.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok