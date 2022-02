CryptoPunks "mudaram a história da arte", dizem especialistas em NFTs

Entusiastas de CryptoPunks e compradores esperançosos se reuniram na noite da quarta-feira, 23, na casa de leilões da Sotheby's em Nova York para um leilão que acabou não acontecendo, depois que o vendedor de 104 CryptoPunks mudou de ideia quanto à venda.

Após o ocorrido, no entanto, houve um painel ao vivo para a discussão sobre a história dos tokens não fungíveis (NFTs) e CryptoPunks. O painel foi composto de Sherone Rabinovitz, tecnólogo e especialista em CryptoPunks, e Kenny Schachter, crítico de arte e curador. Colborn Bell, fundador do Museum of Crypto Art, moderou.

"Should we just tell everyone that there are actually 100,000 Punks?"

Pre-panel shenanigans with Colborn Bell, ahead of tonight's "PUNK-IT!" #CryptoPunks auction at @sothebys

Super curious to see what transpires over the next several hours...@co1born @MuseumofCrypto pic.twitter.com/EDhzN32O2E

— sherone.eth (@Sherone33) February 23, 2022