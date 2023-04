CryptoGPT: especialista critica projeto e faz alerta sobre possível golpe

O CryptoGPT ganhou destaque no mercado nesta semana como uma suposta solução que usa a tecnologia blockchain para dar controle aos usuários sobre seus dados usados em treinamentos de inteligência artificial, recebendo em troca uma recompensa. O token do projeto chegou a subir 12% em um único dia, mas um especialista fez um alerta de que o projeto pode não ser tão sólido assim.

Em um texto no site Blockworks, Jon Rice compartilhou uma análise sobre o projeto e fez alertas para possíveis investidores interessados. Ele destaca que "quando você está no mundo cripto há um tempo, você aprende a ser cético. A tecnologia é neutra, mas as pessoas não são".

Ele comentou que decidiu pesquisar sobre o CryptoGPT após ver notícias sobre uma rodada de investimento de US$ 10 milhões, que levaria o blockchain a um valor de mercado de US$ 250 milhões. Entretanto, ele defende que "uma olhada no site do CryptoGPT apenas reforçou esse forte sentimento de ceticismo".

Um dos pontos de alerta encontrados por Rice foi a falta de experiência verificável dos criadores do projeto no mundo das criptomoedas. Além disso, o principal investidor da rodada, a DWF Labs, tem uma reputação de supervalorizar investimentos para atrair investidores, obter lucro e então abandonar projetos.

Rice também citou "afirmações impossíveis de serem verificadas sobre um aparente gigantesco crescimento" no número de usuários do projeto. Junto a isso, ele observa que a DWF Labs investiu efetivamente apenas US$ 420 mil no CryptoGPT, não honrando o resto do valor prometido.

Na visão do especialista, "a DWF Labs provavelmente está pagando por tokens desbloqueados com desconto, em vez de realmente investir em uma empresa". Ele acredita que esse pagamento acabou sendo disfarçado como um investimento para atrair a atenção da imprensa, ajudando na valorização e legitimidade do projeto.

Cuidados ao investir

Rice lembrou que a DWF Labs já realizou esse tipo de movimento antes, divulgando investimentos que atraíram a atenção da mídia mas que não geraram grandes resultados. Além desse fato, ele acredita que o site do CryptoGT "deveria ter deixado todo mundo alerta".

O projeto chega a usar o símbolo do ChatGPT, o famoso chat baseado em inteligência artificial, e tenta estabelecer uma relação com a ferramenta, mas não existe nenhum tipo de parceria oficial. O próprio nome dado à rede acaba gerando a associação, o que pode atrair investidores desavisados e se aproveitar da popularidade do recurso.

"O líder do ecossistema de aplicativos do blockchain é citado como 'Art Bagdonas', que aparentemente liderou várias startups europeias, apesar de praticamente não ter presença online e se parecer muito com um avatar gerado por inteligência artificial", pontua Rice.

Há ainda uma citação no site do projeto que diz que ele "só possui vantagens, sem perspectiva de queda". Destacando o grande potencial do projeto ser um possível golpe, Rice recomendou ainda que os investidores "façam sua própria pesquisa. Isso não é apenas uma frase de efeito".

Este anúncio da Mynt não foi escrito por uma inteligência artificial. Mas somos tecnológicos. Nossa segurança é de ponta e nossa curadoria, de excelência. O que falta para você investir em cripto com a Mynt?

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok