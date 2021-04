Crypto Week: confira a agenda do maior evento de criptoeconomia do mundo

O maior evento de criptoeconomia do mundo, a Crypto Week, começa na próxima segunda-feira, 26, às 10h com o painel de abertura “USD Sports”. Na sequência, o tema a ser debatido será “The Bitcoin Rise – Why and How Digital Coins Get Valued” ("A Ascensão do Bitcoin - Por que e Como Moedas Digitais São Valorizadas, em tradução livre). Com o apoio e a apresentação da EXAME, a Crypto Week será realizada de forma virtual entre os dias 26 e 30 de abril.

Participe do evento com as mentes mais brilhantes por trás do mundo das criptomoedas. Inscreva-se!

A EXAME realiza uma live nesta sexta-feira, 23, às 18h, para apresentar o evento e contar o que o investidor pode esperar da Crypto Week. A live estará disponível em seu perfil nas redes sociais: Instagram, YouTube e LinkedIn.

Serão 26 painéis de discussão durante os cinco dias de evento sobre criptoeconomia, com temas que vão desde as inovações no setor de criptoativos até investimentos, tributação e declaração de criptoativos no Imposto de Renda.

Confira alguns dos nomes de destaque da Crypto Week:

Marcos Ferraz, CEO da Kraken Holding e cofundador da Crypto Week

Joel Dietz, membro fundador da Ethereum e conselheiro da Deca4 Blockchain Advisory

Mohamed Mahfoudh, CEO da Deca4 Blockchain Advisory

Daniel Alves, jogador de futebol, empresário e presidente de Esporte da Kraken

Fabricio Tota, CCO do Mercado Bitcoin

Dayana Uhdre, especialista em regulação e tributação de novas tecnologias

Nicholas Sacchi, head of Cryptoassets & Future of Money.

O evento trará assuntos importantes e bastante debatidos atualmente como a importância dos criptoativos na educação financeira e as inovações no setor de criptoativos.

Confira a agenda completa da Crypto Week:

Dia 26/04 (segunda)

Painel de abertura - USD Sports

The Bitcoin Rise - Why and How Digital Coins Get Valued

NFTs: Tendência ou Hype?

Educação cripto, por onde começar?

Case Hyperloop

Investimentos em criptoativos

Dia 27/04 (terça)

Inovações no setor de criptoativos: o que nos aguarda?

Tributação e declaração de criptoativos

Painel Patrocinador Gold - Moss

Futecoin, ativos únicos no mundo relacionados ao Mecanismo de Solidariedade

Oportunidades de investimento criptomoedas & tokens - como o investidor deixou de confiar somente em poupança e bolsa

Dia 28/04 (quarta)

NFTs

Investimentos em criptoativos

DEFI - (finanças descentralizadas)

Cryptovalleys and Dubai and Swiss

Mineração: como funciona? Ou como nasce uma criptomoeda?

Dia 29/04 (quinta)

Behind Ethereum

STO

Tributação e declaração de criptoativos

Como a padronização pode auxiliar na adoção do blockchain

UAE crypto scene

Tokenization

Dia 30/04 (sexta)

Alternative investments

Legal Aspect - designing

Marketing in Defi

Whales - Investing in crypto

A Crypto Week é gratuita e será realizada em parceria com a Eu Quero Investir, a Kraken Holding e a Transformacaodigital.com. O propósito do evento é ajudar no desenvolvimento da criptoeconomia no Brasil, com temas ligados a mercado financeiro, futuro do dinheiro, futuro da economia mundial, novas oportunidades de investimentos e muito mais.