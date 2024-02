Crypto as a service: descubra a novidade do mercado que conquistou Paypal e outros gigantes

Com parcerias de peso no Brasil, como a PayPal, Itaú e Nubank, a Paxos vê cada vez mais demanda para as stablecoins e explica como o serviço ‘cripto as a service’ tem despertado o interesse de grandes players.

Juliana Felippe, gerente de operações da Paxos na América Latina, foi a convidada do podcast do Future of Money e trouxe a visão da empresa especializada em infraestrutura blockchain sobre as tendências e inovações do setor e do mercado cripto.

Além disso, Juliana destaca o potencial a ser explorado pela tecnologia blockchain, que ainda tem muito a apresentar, e o acesso mais rápido e fácil aos produtos e serviços financeiros. Para ela, “o horário bancário não faz mais sentido”. Assista:

