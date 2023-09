Cristiano Ronaldo revela ter planos de lançar novos NFTs durante teste com detector de mentiras

A lenda do futebol Cristiano Ronaldo passou por um teste em um detector de mentiras para responder a várias perguntas sobre futebol e revelou ter planos para lançar novas coleções de tokens não fungíveis (NFT) no futuro.

O vídeo do teste do detector de mentiras foi feito quando o astro do futebol lançou sua segunda coleção de NFTs em parceria com a exchange de criptomoedas Binance. A coleção foi lançada em julho para comemorar o reinado do atleta como um dos maiores artilheiros do futebol mundial.

O vídeo mostra o craque português fazendo um teste em um detector de mentiras em que responde a perguntas de sim ou não relacionadas ao futebol, como "Portugal vencerá a Copa do Mundo?" e "Você ainda estará jogando no seu melhor nível aos 40 anos?"

Quando perguntado se possuía NFTs, o atleta disse "sim", e o teste do detector de mentiras confirmou que ele estava dizendo a verdade. Os resultados foram os mesmos quando perguntaram a Ronaldo se ele tinha planos futuros de lançar mais coleções de NFTs.

Cristiano Ronaldo lançou sua primeira coleção de NFTs em parceria com a Binance em 2022, depois de assinar um contrato de vários anos com a exchange de criptomoedas.

A colaboração visa divulgar a Web3 aos fãs de futebol em todo o mundo por meio de campanhas envolvendo NFTs. De acordo com um anúncio, os NFTs lançados por Cristiano Ronaldo permitirão que os fãs tenham oportunidades exclusivas de participar de ações de engajamento com o astro do futebol mundial.

