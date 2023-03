Crise bancária vai atrair instituições para o bitcoin, diz megainvestidora de Wall Street

A proposta de valor do bitcoin tornou-se "evidente" em meio à atual crise bancária e “atrairá mais instituições” para o mercado da criptomoeda ao longo do tempo, acredita Cathie Wood, CEO da ARK Invest. A megainvestidora é conhecida por apostar em empresas e projetos de tecnologia, e ficou famosa por prever a disparada de ações da montadora de carros Tesla.

Wood compartilhou seus pensamentos sobre o recente aumento do preço da maior criptomoeda do mercado em uma entrevista concedida à Bloomberg em 21 de março. Ela destacou que o comportamento do preço do ativo durante a atual crise bancária dos Estados Unidos “vai atrair mais instituições" para o projeto.

“O fato do bitcoin estar se comportando de maneira muito diferente dos mercados de ações, em particular, foi bastante instrutivo”, acrescentou ela. O interesse institucional pelo bitcoin já pode ter ganhado força, de acordo com Oliver Linch, CEO da Bittrex, uma corretora de criptomoedas com sede em Seattle, nos Estados Unidos.

Linch observou em uma entrevista ao podcast The Wolf Of All Streets que muitos grandes bancos compraram criptomoedas como um produto de investimento bem antes da recente crise bancária: “O grande ponto de discussão do último mercado de baixa disse respeito ao interesse institucional em criptomoedas. Todo grande banco agora tem uma mesa cripto substantiva, não apenas para negociação, mas também para realizar parcerias".

No entanto, ele disse que ainda há uma divisão entre instituições financeiras tradicionais e empresas de criptomoedas, e isso foi desfavorável à adoção institucional nos últimos meses. “Historicamente, essas grandes entidades têm sido os maiores impulsionadores da inovação”, disse ele, acrescentando que os dois lados estão atualmente “presos em uma rotina” e que a “grande mudança” não acontecerá até que eles parem de lutar entre si.

“Não são as criptomoedas contra o Goldman Sachs ou as criptomoedas contra as instituições. É uma corrida para quem pode fazer cripto melhor", comentou Linch.

Futuro do bitcoin

Quanto ao impacto do preço do bitcoin sobre o interesse institucional, Wood explicou na entrevista que a previsão da ARK Invest de que o preço da criptomoeda chegará a algo entre US$ 1 milhão e 1,5 milhão até 2030 foi feita com base em uma análise da potencial alocação por parte de investidores institucionais, estimando que a maioria das empresas alocaria entre 2,5% a 6,5% de seus recursos no ativo em suas carteiras de investimento.

“Esses são os tipos de alocações que eles teriam feito para categorias emergentes de ativos, como imóveis nos anos 70 e ações de pequena capitalização nos anos 80 e 90”, acrescentou Wood. Linch, por outro lado, acredita que a adoção institucional “agressiva” ocorrerá quando as oportunidades se tornarem mais facilmente identificáveis.

“Mostre a eles uma maneira de fazer isso e ganhar dinheiro, e garanto que eles não vão atrapalhar o desenvolvimento do mercado. Eles vão dar o máximo para explorar essa oportunidade", observou Linch. O sentimento positivo no mercado impulsionou o bitcoin após o colapso dos bancos Silvergate, Silicon Valley Bank e Signature. A criptomoeda subiu 43,6% desde sua mínima mais recente em 11 de março, em comparação com um aumento de 25,3% do mercado cripto mais amplo durante esse período, de acordo com dados da CoinGecko.

Sabia que você pode investir em bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok