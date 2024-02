Criptos inspiradas em Donald Trump disparam 100% após fundo anunciar investimento

Diversos criptoativos que fazem referência ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump dispararam até 100% nas últimas 24 horas, com um salto após o fundo de investimento Mechanism Capital anunciar aportes nesses ativos e incluí-los em seu portfólio de recomendações.

Andrew Kang, CEO da Mechanism Capital, explicou que os tokens fazem parte da primeira posição nova de investimento tomada pela empresa em 2024. A posição "gira em torno de Trump e inclui criptomoedas meme e NFTs ligadas a Trump. Um uso intenso da imagem da Trump vai começar imediatamente".

Kang explicou que o fundo espera que a demanda pelos criptoativos que fazem referência a Trump aumente nos próximos meses, já que o político é o favorito para ser o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024, contra o democrata Joe Biden.

Na visão do executivo, a posição é uma aposta nos ciclos de notícias e de atenção em torno do ex-presidente, que deverão ganhar força nos próximos meses. O fundo espera que a demanda resulte em uma valorização dos ativos, com potencial de lucro para investidores.

"Esta aposta não é se Trump vai ganhar ou não... Toda a sua estratégia é ser provocativo, dizer coisas ultrajantes e engraçadas, coisas que fazem as pessoas ficarem envolvidas", argumentou Kang.

Ele destacou que as criptomoedas meme - que não possuem um valor intrínseco mas atraem investidores pela associação com conteúdos populares na internet - são baseadas na "economia da atenção", e que Trump é "provavelmente um dos melhores monopolizadores de atenção do mundo".

Trump e criptomoedas

Uma das principais apostas entre os ativos é na criptomoeda meme MAGA, que faz referência a um slogan de campanha de Trumo. Nas últimas 24 horas, o ativo registrou uma expansão de capitalização de US$ 90 milhões.

Já em 24 de janeiro, outra criptomoeda meme que faz referência a Trump acumulou uma valorização de mais de 1.000% desde novembro de 2023 após seus criadores começarem a transferir cerca de US$ 1 milhão no ativo para a carteira digital usada pelo político.

No momento, Trump possui cerca de US$ 2,5 milhões em criptomoedas, mais especificamente o ether. O valor é fruto dos royalties de duas coleções de NFTs lançados pelo político.

