Criptomoedas são 2ª classe de ativos mais investida por mulheres, revela pesquisa

Embora as classes de ativos tradicionais não consigam obter uma adoção mais ampla entre as mulheres, as criptomoedas parecem ter encontrado sucesso em trazer as mulheres para o universo dos investimentos financeiros, de acordo com uma pesquisa recente.

Os dados enviados ao Cointelegraph pela equipe da excange eToro destacam que as criptomoedas são agora a segunda classe de ativos mais amplamente possuída por mulheres, perdendo apenas para o dinheiro em espécie. As informações constam da mais recente edição do Retail Investor Beat da eToro, que entrevistou cerca de 10.000 investidores globais de varejo de 13 países.

De acordo com os resultados da pesquisa, tem havido um aumento significativo na posse de criptomoedas entre as mulheres. Os dados mostram que a propriedade aumentou de 29% no terceiro trimestre de 2022 para 34% no último trimestre. De acordo com a equipe da eToro, isso sugere que as criptomoedas estão “tendo sucesso onde os mercados financeiros tradicionais falharam”. Ou seja, trazendo mais mulheres à bordo.

Embora a adoção de criptomoedas entre as mulheres tenha decolado no último trimestre de 2022, a posse entre os homens aumentou apenas um por cento no mesmo período.

Enquanto isso, apesar das criptomoedas terem sido a classe de ativos que registrou pior desempenho do ano passado, a quantidade total de investidores globais que possuem ativos digitais aumentou de 36% para 39% em uma base trimestral.

Neste início de 2023, investidores que entraram em 2022 já podem estar obtendo lucros. As principais criptomoedas, como bitcoin, ether, solana, cardano e polkadot dispararam nos primeiros dias do ano.

Além de serem impulsionados por mulheres entrando na onda, os dados também foram influenciados por investidores mais velhos que compraram a queda. Os investidores de varejo que possuem criptomoedas com idades entre 35 e 44 e 45 e 54 anos aumentaram 5% cada, sugerindo que os investidores mais velhos também estão acumulando criptomoedas.

Quanto ao motivo pelo qual mais investidores estão adotando criptomoedas, 37% dos participantes da pesquisa disseram que estão aproveitando a oportunidade para obter altos retornos, enquanto 34% disseram que acreditam no poder da blockchain e acham que cripto é uma classe de ativos transformadora.

Além do aumento da adoção entre os investidores de varejo, as empresas também estão começando a fazer o mesmo. Em 12 de janeiro, a Casper Labs descobriu que entre as 603 empresas que participaram de uma pesquisa, 90% já utilizaram a tecnologia blockchain de alguma forma.

