Criptomoedas hoje: bitcoin tem forte recuperação após maior liquidação diária da história

Nesta terça-feira, 4, o bitcoin e as principais criptomoedas seguem em um forte movimento de recuperação após uma queda significativa entre o último final de semana e a segunda-feira, 3. O anúncio de que Donald Trump aplicaria tarifas contra o México, Canadá e China trouxe pessimismo para o mercado cripto. No entanto, o novo presidente voltou atrás e anunciou um acordo com a presidente do México ainda na última segunda-feira.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 99.497, com alta de quase 5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No dia anterior, a maior criptomoeda do mundo chegou a despencar para US$ 91 mil.

“Ontem o bitcoin teve um movimento de alta muito forte, saindo de US$ 91 mil para US$ 102 mil, mostrando o apetite comprador em uma região de mínima do range. Isso como um todo é muito positivo”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

“No fim da semana passada, vimos o Trump tentando implementar uma estratégia de tarifas contra outros países e o grande ponto é que isso poderia ter um forte impacto na inflação dos EUA. Naquele momento, os ativos disponíveis para negociação eram criptomoedas, que funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dentro desse movimento muito forte, o que fez com que o preço caísse ainda mais foram as liquidações, ainda existia muita alavancagem no mercado. Agora boa parte disso foi ‘limpada’ e o bitcoin voltou em um movimento muito forte”, acrescentou Josa.

O mercado de criptomoedas perdeu mais de US$ 2 bilhões na última segunda-feira, na maior liquidação diária da história.

Após o anúncio das tarifas de Trump, Robert Kiyosaki, autor do livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre, afirmou que “os melhores ativos estão em promoção” e é “hora de ficar rico”.

