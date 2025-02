Criptomoedas hoje: bitcoin segue “firme” em US$ 95 mil após ataque hacker de US$ 1,5 bi em corretora

Nesta segunda-feira, 24, o bitcoin é negociado com pouca variação de preço apenas poucos dias após um grande ataque hacker roubar aproximadamente US$ 1,5 bilhão em criptomoedas da corretora Bybit, uma das maiores do setor.

No momento, o bitcoin é negociado a US$ 95.656, com queda de quase 0,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda caiu cerca de 0,8%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Do ponto de vista da análise técnica, o bitcoin retornou para um canal paralelo de baixa, de acordo com Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

“Ao analisar o fluxo, podemos observar que entrou um alto volume no topo, o que sugere continuidade de baixa para o preço do bitcoin. Os suportes de médio e longo prazo estão nas áreas de valor dos US$ 90.600 e US$ 87.500”, disse ela.

“No entanto, caso entre fluxo comprador revertendo o movimento, as resistências de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 98.150 e US$ 102.200”, acrescentou.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Bitcoin resiste após ataque hacker

Expressivo, o ataque hacker na corretora Bybit reduziu o otimismo do mercado de criptomoedas. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do setor, sinaliza neutralidade em 49 pontos.

No entanto, o preço do bitcoin não despencou como muitos poderiam esperar diante do incidente. A capacidade da corretora de processar US$ 6 bilhões em saques após o ataque ajudou a reduzir o sentimento negativo de investidores. Além disso, de acordo com especialistas, uma menor volatilidade da criptomoeda sinaliza maturidade no setor.

O índice de volatilidade implícita de bitcoin de 30 dias da Volmex Finance caiu para 48,45% anualizado, o menor desde julho, de acordo com a plataforma de gráficos TradingView.

"A ação do preço ressalta a crescente maturidade do cenário cripto desde o colapso da FTX em 2022, particularmente no mercado de crédito cripto. Todas as facetas da criptomoeda — de soluções de custódia e segurança a governança corporativa e transparência — se fortaleceram a cada crise passada”, disse um comunicado da QCP Capital.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok