Criptomoedas hoje: bitcoin retorna para US$ 90 mil após anúncio de reserva estratégica nos EUA

Nesta sexta-feira, 7, o bitcoin retoma os US$ 90 mil após uma semana de alta volatilidade graças às decisões do novo presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Na última quinta-feira, 6, Trump assinou uma ordem executiva que contempla a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas para o governo da maior economia do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 90.969, com alta de 1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de mais de 10%.

"Tensões geopolíticas recentes, tarifas e preocupações sobre o crescimento econômico dos EUA ofuscaram desenvolvimentos positivos idiossincráticos para a indústria, mas a realização do White House Crypto Summit e o anúncio da ordem executiva afirmando a criação de uma Reserva Estratégica de Bitcoin aliviaram essas tensões", disse Fábio Plein, diretor regional da Coinbase para as Américas.

"Este último anúncio é mais um passo que demonstra o comprometimento do governo Trump em avançar a indústria de criptomoedas globalmente e acreditamos que a liderança nesta frente pelos EUA pode inspirar o resto do G20 e outros mercados globais a tomar medidas semelhantes. Na frente da SEC, algumas iniciativas favoráveis foram tomadas nos últimos dias, como esclarecimentos regulatórios e iniciativas de engajamento com a indústria. Além disso, a SEC retirou formalmente seu processo contra a Coinbase e pretende fazer o mesmo com outros participantes do setor", acrescentou.

No entanto, o Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo" em 34 pontos.

