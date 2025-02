Criptomoedas hoje: bitcoin cai para US$ 94 mil, mas especialistas seguem otimistas

Nesta quarta-feira, 12, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados “no vermelho”. Nas últimas 24 horas, o setor movimentou cerca de US$ 96 bilhões, de acordo com dados do CoinMarketCap. Um discurso do presidente do Federal Reserve movimentou o setor de ativos digitais, mas especialistas seguem otimistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 94.814, com queda de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Na última semana, a maior criptomoeda do mundo caiu quase 4%.

De acordo com Rafael Bonventi, analista da Bitget, “a estrutura geral continua de otimismo”, apesar do Índice de Medo e Ganância, utilizada para medir o sentimento do mercado cripto, sinalizar “medo” em 46 pontos.

“Se o preço romper abaixo de US$ 96.468, o próximo suporte crítico a ser observado é 93.630, onde os compradores devem aparecer. Por outro lado, se continuarmos subindo, a resistência chave a ser monitorada está em US$ 99.229, e um rompimento acima dessa região pode indicar continuidade da alta. Enquanto o preço se mantiver acima de US$ 96.468, a estrutura de alta permanece intacta”, disse Bonventi.

“No cenário macro, o Fed anunciou hoje que os cortes de juros serão adiados por um período prolongado. No entanto, quando mudarem para afrouxamento quantitativo (quantitative easing), a liquidez aumentará significativamente., ou seja, a impressão de dinheiro voltará a todo vapor. Isso importa porque mais liquidez torna o crédito mais acessível, o que tende a impulsionar ativos de risco, incluindo cripto”, acrescentou.

