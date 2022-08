Criptomoedas ganham força após recuo na inflação dos EUA: bitcoin e ether disparam

Na manhã desta quarta-feira, 10, as criptomoedas reagem bem aos dados do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI), que se encontra abaixo do esperado pelo mercado. Com uma capitalização de US$ 1,18 trilhão, 3,2% a mais que o dia anterior, os criptoativos movimentam US$ 91 bilhões no momento, de acordo com dados do CoinGecko.

As duas maiores criptomoedas do mundo, bitcoin e ether, dispararam após o anúncio que revelou uma desaceleração na inflação norte-americana. Cotado a US$ 23.908, o bitcoin sobe 3,8% nas últimas 24 horas, enquanto o ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, sobe 8,6% e é cotado a US$ 1.828.

Os dados sobre a inflação nos Estados Unidos apresentam um alívio aos mercados de ativos de risco, que vinham sofrendo quedas à medida que o banco central norte-americano implementava aumentos na taxa de juros para tentar conter a maior inflação dos últimos 40 anos no país.

“O resultado da inflação reduz a probabilidade de o Fed pesar na mão quanto a política monetária do país em sua próxima reunião, marcada para setembro. Ainda assim, os dados de emprego divulgados na semana passada podem influenciar na decisão da autarquia, que busca, por meio da elevação dos juros, arrefecer a atividade econômica e controlar a aceleração dos preços”, comentou Nicholas Sacchi, head de research na Mynt, a plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Nicholas pontuou que além dos criptoativos, a resposta positiva atinge os índices futuros do S&P 500 e Nasdaq 100.

O Índice de Preços ao Consumidor caiu de 9,1% para 8,5%, uma queda ainda maior do que a expectativa do mercado, que era de 8,7%. Esta é a primeira queda na inflação desde abril, o que pode sinalizar um “pico” que será superado pela economia norte-americana em breve, alimentando o otimismo de investidores.

Outras criptomoedas também sobem nesta quarta-feira, 10. São elas:

• Uniswap (UNI): + 12,8%

• Polkadot (DOT): + 9,9%

• Polygon (MATIC): + 6,7%

• Avalanche (AVAX): + 8,1%

• Ethereum Classic (ETC): + 6,5%

Apesar das noticias sobre a economia norte-americana terem impulsionado todo o mercado de criptomoedas, algumas já apresentavam movimentos de alta significativos antes disso. Ethereum Classic, Uniswap e Polygon, por exemplo, integraram o top 5 de melhores desempenhos de julho da QR Asset Management.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok