Criptomoedas e FaceTime: empresária usa tecnologia para fechar negócios milionários

Uma empresária brasileira fechou negócios milionários no mercado de imóveis adotando a tecnologia. As ferramentas inusitadas utilizadas por ela foram as criptomoedas e FaceTime, o aplicativo de chamada de vídeo da Apple.

Segundo Aline Sofia, CEO da empresa de mesmo nome, a pandemia mudou a forma como os negócios são fechados no mercado imobiliário. Atualmente, a tecnologia ganhou destaque para apoiar transações milionárias.

A empresária afirma já ter vendido um imóvel de R$ 4,5 milhões com criptomoedas. A transação, embora tenha gerado apreensão, não foi complicada e possibilitou a conclusão do negócio.

“Embora a forma de pagamento fosse totalmente inovadora e, em princípio, tivesse gerado um pouco de apreensão, em cinco semanas a operação foi concluída com total sucesso”, disse Aline Sofia.

Outra ferramenta utilizada pela empresária foi o FaceTime, aplicativo de chamadas de vídeo da Apple. A pandemia de coronavírus, aponta ela, acelerou a demanda pela comunicação virtual.

“Negociar de forma 100% online um imóvel avaliado e vendido por R$ 20 milhões, também foi desafiador e inovador. O diferencial desta transação é que a cliente fez a compra sem vir ao Brasil. As visitas foram realizadas por videoconferência. A transação e a negociação foram feitas à distância. Foi uma operação que demandou muita técnica, logística e sensibilidade, tanto para lidar com diferentes culturas quanto com as complexidades que uma operação como esta apresenta”, concluiu.

O mercado imobiliário valerá US$ 5,85 trilhões em 2030, de acordo com o relatório da Research and Markets, o que pode impulsionar a adoção de transações utilizando a tecnologia. Segundo a consultoria, a rápida expansão econômica em países em desenvolvimento aumentou os níveis de rendimento e favoreceu o setor imobiliário.

